‚Česko s žádnou americkou odvetou za digitální daň nepočítá‘, řekla Schillerová po schůzce v Bruselu

Ministři financí zemí Evropské unie se v úterý zabývali v Bruselu zdaněním velkých internetových firem. Podle šéfky resortu Aleny Schillerové z hnutí ANO České republice americká odveta za digitální daň nehrozí. Před negativní reakcí Spojených států varovaly Hospodářské noviny s odvoláním na zdroje ve Washingtonu. Praha, Brusel 18:23 21. ledna 2020

Ministryně Schillerová po schůzce se svými kolegy z dalších unijních zemí prohlásila, že Česko nepočítá s žádnou americkou odvetou.

„Žádnou takovou reakci jsem nezaznamenala na rozdíl od některých českých médií, která o tom psala. My jsme nebyli kontaktováni, nebylo nám nic oficiálně doručeno. Pouze na technické úrovni se zpracovával návrh zákona. Takže tak vznikly nějaké dotazy, ale skutečně to bylo na úrovni mého náměstka a níže.“

Pokud by ale Spojené státy Česku přece jen pohrozily odvetnými cly, podobně jako se to stalo Francii, potom se hodlá Alena Schillerová obrátit s žádostí o pomoc na Evropskou komisi.

Francouzská odveta

I přesto, že se Francie snaží americkou odvetu odvrátit, dá se říct, že v tuto chvíli mezi oběma zeměmi platí příměří. Americký prezident Donald Trump slíbil svému francouzskému kolegovi Emmanueli Macronovi, že dá prostor vyjednáváním a zatím nebude odvetná cla spouštět. Původně chtěl uvalit až stoprocentní přirážku na dovoz kabelek, šampaňského a dalšího francouzského zboží.

Na oplátku pozdrželi další kroky i francouzští představitelé. Francie chystá tříprocentní daň z tržeb velkých internetových firem, jako je Google, Facebook nebo Uber, které ve Francii sice podnikají, ale protože tam nemají sídlo, francouzským úřadům se nedaří od nich vybírat od nich daň.

Digitální daň v Česku?

Český návrh už míří do Poslanecké sněmovny. Podle ministryně Schillerové by se k jeho prvnímu projednání mohli poslanci dostat už příští úterý. Vláda počítá se sedmiprocentní sazbou, tedy vyšší než Francie nebo třeba také Rakousko.

Ministerstvo financí odhaduje, že by digitální daň mohla Česku přinést zhruba pět miliard korun. Platit by ovšem měla pouze do doby, než se státy dohodnou na globální digitální dani na úrovni zemí OECD.