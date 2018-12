Lék na srdce Digoxin bude. Jeho výrobce podle ministra Vojtěcha stáhne část zásob ze Slovenska

Chybějící lék na srdce Digoxin by během příštího týdne měl být znovu v lékárnách, řekl Radiožurnálu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za hnutí ANO). V minulých dnech začal lék v Česku docházet. Firma Zentiva totiž chce lék začít od února 2019 prodávat pod novým názvem a v novém obalu - dočasně ho proto přestala dodávat do lékáren. Podle Vojtěcha se ale ministerstvo se Zentivou dohodlo, že firma do Česka pošle zásoby léku ze Slovenska. Praha 13:45 29. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Řešíme to velmi aktivně se společností Zentiva, protože ten výpadek jde zejména za touto společností jakožto výrobcem tohoto léku,“ řekl Radiožurnálu ministr zdravotnictví.

„Našli jsme řešení, které je rychlé a myslím si, že bude dostatečné pro překlenutí období do února, kdy by došlo k tomu, že Zentiva stáhne část zásob daného léku ze Slovenska,“ řekl dále ministr Vojtěch.

Státní ústav pro kontrolu léčiv podle něj povolí dovoz cizojazyčné šarže ze Slovenska. Už 2. ledna by tak měla mít Zentiva léky ve svých skladech a do konce příštího týdne by je měla zavést do lékáren. Česká šarže léku bude k dispozici do konce února.

Nenahraditelný

„Pravda je to, že máme hlavně staré pacienty, seniory, kteří jsou na léku deset, dvacet let. Potřebují ho a není nahraditelný,“ řekla vedoucí lékárny na pražské Floře Miroslava Bohuslavová.

Digoxin v Česku používá asi 350 tisíc pacientů.

„Jeho náhlé vysazení může mít vážné následky. Existuje skupina lidí, která ho potřebuje a nemůže si ho nahradit jiným lékem. Používá se především u starých lidí, ale také v dětské kardiologii. Převedení na jiný lék není možné bez monitoringu a často může znamenat také hospitalizaci,“ sdělila dříve mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová Radiožurnálu.

Ještě před domluvou s výrobcem ministerstvo zvažovalo variantu, že by se lék vyráběl individuálně přímo v lékárnách. Tento postup ale předpokládal, že dodavatelé mají surovinu pro jeho výrobu k dispozici. „Individuální příprava léčiva je vhodnou alternativou, jak pacientům v době výpadku zajistit účinný lék,“ uvedl k tomu dříve Jiří Kubík z tiskového oddělení ministerstva.

Lékárníkům se tato varianta ale příliš nezamlouvala, a to zejména proto, že účinná látka je velmi citlivá na dávkování. Podle Bažantové obsahuje jedna tableta Digoxinu čtvrtinu či dokonce jen osminu miligramu účinné látky.