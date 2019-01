Lék Digoxin už je v Česku. Lékárny by ho měly mít nejpozději v polovině příštího týdne

Že je náhradní dodávka léku na srdce Digoxin opět v Česku, potvrdil Radiožurnálu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.

„Podle posledních informací už je Digoxin v české distribuční síti. Lékárny si samozřejmě léky objednávají a myslím, že je možné, aby do konce týdne v lékárnách byl. Ale nedokážu říct, jestli úplně ve všech, to skutečně záleží na každé z nich, jakou udělá objednávku,“ řekl ministr.

Lék, který vyrábí společnost Zentiva, chyběl v lékárnách od prosince. Podle Deníku N proto, že ho společnost přejmenovává. Protože se nedá Digoxin adekvátně nahradit, dovezla se jeho náhradní balení ze Slovenska.

„S držitelem rozhodnutí o registraci, společností Zentiva, jsme se dohodli, že bude zajištěn dovoz cizojazyčné šarže. Tento dovoz ze Slovenska jsme schválili. A společnost Zentiva přislíbila dovézt asi šest tisíc balení. Což odpovídá průměrné měsíční spotřebě českých pacientů,“ přiblížila mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.

„Do lékáren by se mohla první balení dostat přibližně v úterý nebo ve středu,“ dodala k věci mluvčí Michaela Bažantová.

Léčba Digoxinem

Digoxin v Česku používá asi 350 tisíc pacientů. „Pravda je to, že máme hlavně staré pacienty, seniory, kteří jsou na léku deset dvacet let. Potřebují ho a není nahraditelný,“ řekla před několika dny vedoucí lékárny na pražské Floře Miroslava Bohuslavová.

„Jeho náhlé vysazení může mít vážné následky. Existuje skupina lidí, která ho potřebuje a nemůže si ho nahradit jiným lékem. Používá se především u starých lidí, ale také v dětské kardiologii. Převedení na jiný lék není možné bez monitoringu a často může znamenat také hospitalizaci,“ sdělila už dříve mluvčí Michaela Bažantová Radiožurnálu.

Podle předsedy kardiologické společnosti Táborského se lék užívá hlavně pro léčbu pacientů se srdečním selháním a fibrilací síní. „Indikační spektrum je dneska velmi úzké, jsou to nemocní zejména se srdečním selháním a arytmií, jsou to některé pokročilé formy srdečního selhání, ale pacientů je velké množství,“ popsal lékař. Doplnil, že doufá, že současné řešení je pouze přechodné, do doplnění výroby.

Co mají dělat pacienti, kterým lék dojde dříve, než si budou moci vyzvednout nový? Podle Táborského je kardiologická společnost připravena jim pomoci, kontakty na ni najdou lidé na jejích webových stránkách.