Ústav pro kontrolu léčiv povolil dovézt chybějící lék. Digoxin budeme brát ze Slovenska

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) povolil přivézt ze Slovenska dalších 10 200 balení nedostupného léku na srdce digoxin. Informoval o tom v pondělí na twitteru. Lék není v Česku dostupný od 10. prosince. Minulý týden přivezl výrobce léku firma Zentiva 6000 balení, což by podle ministerstva zdravotnictví mělo stačit přibližně na měsíc. Praha 15:05 7. 1. 2019 (Aktualizováno: 15:10 7. 1. 2019)

Digoxin se používá při léčbě pacientů se srdečním selháním a s poruchami srdečního rytmu ke zpomalení tepové frekvence.

Zentiva výrobu léku přerušila kvůli změně názvu na jeho obalu. Obnovit výrobu plánuje na konci ledna.

Dnes jsme povolili dovoz dalších 10 200 balení léku Digoxin, opět ze Slovenska. S výrobcem – společností Zentiva – jsme neustále v intenzivním kontaktu. — SÚKL (@SUKLcz) 7. ledna 2019

„Vzhledem k mimořádné situaci prosíme pacienty, aby se zbytečně nepředzásobovali, a lékaře, aby předepisovali pouze takové množství nezbytné na překonání tohoto období,“ uvedl SÚKL. Lékárny od čtvrtka mohly lék pro pacienty objednávat u distributorů.

Česká lékárnická komora varovala, že minulý týden dovezených 6000 balení nemusí být pro asi 350 tisíc českých pacientů, kteří digoxin užívají, dostatečných. Mluvčí komory Michaela Bažantová ve čtvrtek řekla, že při počtu 2800 lékáren jde přibližně o dvě balení pro každou. Podle předsedy Grémia majitelů lékáren Marka Hampla jsou přednostně zásobovány nemocniční lékárny.

Do distribučních skladů dorazil lék podle dřívějšího vyjádření ministerstva ve čtvrtek, do lékáren se měl dostat do několika dní. V pátek odpoledne ale podle lékárnické komory byly léky jen u některých distributorů, kteří ho rozdělili na předobjednávky. „Podle odhadu České lékárnické komory se tak dodávka digoxinu reálně dostane zhruba do maximálně čtvrtiny lékáren v ČR, které si lék u distributorů předobjednaly,“ uvedl prezident komory Lubomír Chudoba v pondělním prohlášení.