Díky příběhu Madlenky se do registrů dárců kostní dřeně během deseti dní zapsalo už 6 tisíc lidí

Loni se do registrů dárců kostní dřeně či krvetvorných buněk zapsalo zhruba 12 000 lidí za celý rok. Za posledních deset dní jich bylo minimálně 6000. Počet na sociální síti Instagram uvedl otec dvouleté Madlen, jejíž příběh lidi do registrů přivedl. Lékaři pro ní hledají dárce kvůli aplastické anémii. Praha 17:56 29. března 2025

Počty lidí, jež příběh dívky motivoval k zápisu, nejsou konečné, vzorky posílají i plasmacentra či transfuzní stanice. Další náborové akce jsou naplánované až do konce dubna po celé zemi.

Vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk (ČRDKB), který spravuje Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Marie Kuříková řekla, že při běžném zájmu trvá vyšetření vzorku deset dní, vzhledem k současnému zájmu jsou laboratoře přetížené. Po potřebných úkonech bude jasné, zda má některý zapsaný vzorek shodu s někým, kdo potřebuje transplantaci. Obvykle je to jeden přibližně z 12 zapsaných. „Budeme to vědět zhruba za měsíc,“ uvedla.

Podle Světové asociace dárců dřeně (WMDA) je v registrech téměř 43 milionů lidí. Jejich databáze jsou propojené. Zhruba z tisíce dárců z Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) podle informací na webu asi dvě třetiny pomohly v Česku, třetina v zahraničí.

V posledních deseti letech míří buňky do zahraničí asi z poloviny, v roce 2023 registr zprostředkoval přibližně 80 odběrů. Mimo ČR směřovaly nejčastěji do Německa a USA (11), Francie (3), Švýcarska, Polska, Itálie, Finska (2) a po jednom do Švédska, Španělska, Srbska, Slovinska, Maďarska, Dánska, Velké Británie a Austrálie.

Stejně tak pro české pacienty hledají lékaři dárce i v zahraničních registrech. Loni podle dat registru při IKEM potřebovalo dárce 160 pacientů z Česka a v českých databázích se hledali také pro 33 000 nemocných v zahraničí.

Nemocní potřebují dárce s co největší shodou, porovnává se přes deset parametrů. Vhodnější dárci jsou mladí lidé, jeden z registrů eviduje pacienty do 35 let, druhý do jednačtyřicátých narozenin. „S věkem klesá množství krvetvorných buněk, které se vytvoří v kostní dřeni. Pro úspěch transplantace je zásadní i množství,“ vysvětlili zástupci registru. Lidé, kteří už kvůli věku nemohou darovat buňky, mohou přispět do sbírky na úhradu odběrů. Na kontě bylo v pátek večer přes 850 000 korun.

Poslední týden se přihlásily do registrů každý den stovky lidí, například ve čtvrtek v Jihlavě jich bylo 670 a v pátek v Brně 580. Minulý víkend v pražském IKEM stály desítky lidí ve frontě i před budovou. Nábor tam pokračuje také v sobotu a znovu od pondělí do pátku vždy do 12.00.

V sobotu se lidé mohou zapsat také v Domažlicích, Zlíně, Brně či Znojmě. V příštím týdnu jsou plánované nábory v Ostravě, Olomouci, Kadani či Žatci. Do konce dubna pak pod záštitou Matematicko-fyzikální fakulty UK ještě třikrát v Praze.