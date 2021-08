Opilí čeští diplomaté měli při nehodě nabourat čtyři zaparkovaná auta. Případ vyšetřuje policie

Zvláštní zmocněnkyně ministra zahraničí pro podporu Čechů do institucí EU Jana Hybášková a šéf odboru států Blízkého východu a severní Afriky ministerstva zahraničí Petr Hladík měli v Praze 6 dopravní nehodu. Jejich auto nabouralo do čtyř dalších zaparkovaných vozidel a skončilo převrácené na boku. Uvedla to v úterý agentura Aktu.cz. Oba diplomaté měli podle ní při dechové zkoušce přes 1,5 promile alkoholu. Praha 14:02 24. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvláštní zmocněnkyně ministra zahraničí pro podporu Čechů do institucí EU Jana Hybášková | Foto: Dursun Aydemir/Anadolu Agency | Zdroj: Profimedia

Ministr zahraničí Jan Kulhánek (ČSSD) novinářům řekl, že informace má pouze z tisku. Uvedl, že pokud diplomaté takto nezodpovědně jednali, bude chtít po státním tajemníkovi, pokud to bude právně možné, aby z toho pro ně vyvodil důsledky.

Kdyby se ukázalo, že šlo o trestný čin, mohlo by se to dotknout i jejich prověrek, míní. „Lidsky mne to, moc mrzí,“ uvedl s tím, že jde o diplomaty, kteří reprezentují zemi.

Řízení v opilosti je naprosto nepřijatelné. Takové chování mě dvojnásob mrzí u diplomatů, kteří by měli jít příkladem a to i když jsou mimo pracovní dobu. Případ šetří @PolicieCZ a na výsledky vyšetřování bude @mzvcr reagovat. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 24, 2021

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) doplnil, že policie případ vyšetřuje a zákony platí pro všechny včetně vysoce postavených úředníků.

Muž z místa odešel

Podle mluvčí pražské policie Violety Siřišťové vyjížděli policisté k nehodě v Bělohorské ulici pět minut před jednou hodinou ranní. V havarovaném vozidle jeli dva lidé. Muž z místa odešel, proto se policie zpočátku domnívala, že auto řídil on. K řízení vozu se ale podle Siřišťové přiznala žena.

„Je podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ řekla mluvčí. Policisté nehodu dále vyšetřují.

Podle agentury Aktu.cz se Hybášková s Hladíkem při příjezdu policie hádali, kdo auto řídil. Následně se diplomatka policistům přiznala, že řidičkou byla ona. Nikdo nebyl zraněn.

Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová se nechtěla k nehodě vyjadřovat. „Případ nebudeme za ministerstvo zahraničí s ohledem na ochranu osobních údajů komentovat,“ řekla. Nepotvrdila, že by havárii měl někdo ze zaměstnanců či diplomatů.