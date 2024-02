Odchod šéfa Cermatu není na stole. ‚Pokud nebudu odvolán, tak nyní neodstoupím,‘ řekl Krejčí

Elektronický systém pro přihlášky na střední školy, který se měl po čtvrteční půlnoci poprvé otevřít uchazečům, zatím nebyl kvůli problémům s nahráváním příloh spuštěn. Na řešení se podle Beka intenzivně pracuje, ale s velkou pravděpodobností systém ve čtvrtek spuštěn nebude.

Online systém na podávání přihlášek na střední školy nefunguje. Spustit se má nejpozději v noci na sobotu Číst článek

Podle Beka je potřeba nejdříve vyřešit problém a analyzovat příčiny problému. „Pak teprve budeme uvažovat o personálních konsekvencích,“ doplnil ministr.

Zdůraznil také, že jde o technický problém v jedné funkci z mnoha. „Nemám žádný důvod se domnívat, že by to byl problém, který by ohrožoval systém jako celek,“ konstatoval.

O rezignaci zatím neuvažuje ani ředitel organizace odpovědné za přípravu přijímacího řízení Cermat Miroslav Krejčí.

„Start systému je pouze začátek, není to konec cesty. A pokud bych při prvním problému první den po spuštění rezignoval a vzdal se funkce, tak bych to chápal jako svoji slabost a útěk z boje. Pokud nebudu odvolán, tak v tuto chvíli neodstoupím,“ řekl novinářům.

Přihlášky na střední školy mohou žáci, respektive jejich rodiče, podávat do 20. února, do spuštění digitálního přihlašování zatím jen papírovou formou.