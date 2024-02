Online systém na podávání přihlášek na střední školy nefunguje. Spustit se má nejpozději v noci na sobotu

Od čtvrtka měl fungovat nový digitální přihlašovací systém pro uchazeče o středoškolské studium. Zatím je ale DiPSy mimo provoz. Programátoři totiž při posledních testech objevili problém, a proto musí aplikaci znovu otestovat. Systém by měl začít fungovat nejpozději v noci na sobotu, řekl pro Radiožurnál ředitel organizace Cermat Miroslav Krejčí. Aktualizováno Praha 6:21 1. 2. 2024 (Aktualizováno: 6:56 1. 2. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Online systém na podávání přihlášek na střední školy zatím nefunguje (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po načtení stránky Digitálního přihlašovacího systému (Dipsy.cz) se pouze zobrazí informace, že začne fungovat 1. února. V provozu přitom systém měl být už mezi čtvrteční půlnocí a druhou hodinou ráno. Společnost Cermat předem záměrně neuvedla přesný čas spuštění, aby zabránila velkému náporu zájemců v jednu chvíli.

Nový elektronický systém pro přihlašování na střední školy skutečně nefunguje. Při posledních testech ve středu večer se podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího objevil funkční problém kolem nahrávání příloh do systému. Programátoři to sice přes noc opravili, ale je to zásah do aplikace. Proto se Cermat rozhodl, že systém ještě znovu otestovat.

„Provedeme pro jistotu nové penetrační testy, protože úpravy mohly mít dopad na zabezpečení aplikace,“ vysvětlil Krejčí. Systém by měl začít fungovat nejpozději v noci na sobotu.

Žáci si budou nově moci podat tři přihlášky místo dvou a určí si, na kterou školu chtějí nejvíce, a to až do 20. února. Uchazeči budou do oborů přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a svých priorit.

Elektronický systém podávání přihlášek je propojený se základními registry. Digitální a informační agentura proto posílila o 45 procent systém Identity občana, aby vydržel očekávaný nápor uživatelů.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) i Cermat opakovaně vyzývali rodiče a uchazeče, aby všichni nevyužívali první a poslední chvíli možnosti přihlášení, na který mají 20 dnů.

Datum ani čas podání přihlášky na střední školy neovlivňuje šanci na přijetí na školu.

