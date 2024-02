Systém online přihlašování na střední školy i přes ‚porodní bolesti‘ funguje. ‚Stihneme to,‘ říká ředitelka

Minulý týden začal fungovat systém pro online podávání přihlášek na střední školy DiPSy. Učitelé v textu nacházeli překlepy a chybové hlášky. Řada rodičů tak podala stejnou přihlášku víckrát. Cermat proto přidal možnost vzít podanou přihlášku zpět a odstranil přes 1500 duplicit, Radiožurnálu to potvrdil šéf Cermatu Miroslav Krejčí. Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové systém i přes „porodní bolesti“ funguje. Rozhovor Praha 12:14 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doplnit chybějící informace do přihlášek mohou rodiče až do přijímacích zkoušek v dubnu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak po šesti dnech hodnotíte fungování DiPSy?

Fungování DiPSy hodnotím kladně, jsem ráda, že to elektronické přihlašování bylo spuštěno, a myslím si, že to velmi ušetří čas rodičům i školám. Pochopitelně tam jsou nějaké, jak já říkám, „porodní bolesti“, protože to je nová aplikace.

Například ještě nemáme možnost do toho systému vstupovat a administrovat přihlášky, které nechodí elektronicky. To je slíbeno příští týden. Ocenila bych, kdyby to fungovalo už od začátku, ale bohužel, zatím přihlášky můžeme jen prohlížet. Ale jsem ráda, že to vůbec bylo spuštěno.

Šéf Cermatu Miroslav Krejčí Radiožurnálu řekl, že chce, aby se ještě před 15. únorem, kdy budete mít plný přístup, pro ředitele otevřela možnost zadávat do systému přihlášky, které přijdou poštou. To vám tedy hodně pomůže?

Ano, to nám pomůže hodně. Pravda, těch přihlášek, které přišly poštou, zatím příliš není. Opravdu většina je elektronicky. Určitě bychom ale i potřebovali prohlížet ty přihlášky, které v systému jsou, zda mají všechny přílohy a zda jsou v pořádku.

Některé školy si stěžují na to, že na kontrolu, a tedy ty případné opravy anebo doplnění přihlášek, nebude dost času. Lhůta pro podání končí 25. února. Hotovo má být do prvního března. Stihnete to?

Určitě. My teď musíme zkontrolovat, jestli mají správně zadané priority, případně rodná čísla a podobně.

Ale pokud tam bude chybět nějaká příloha, tak na to vyzývat rodiče, aby doplnili chybějící nebo mylné informace, máme čas v podstatě až do konání přijímacích zkoušek v dubnu. Tak to bylo vždycky. I když byly papírové přihlášky, tak se tam objevovala řada chyb a vyzývali jsme rodiče, aby přišli něco doplnit nebo opravit.

Jak hodnotíte komunikaci s Cermatem? Můžete se na ně obracet s dotazy? Máte zpětnou vazbu?

Komunikaci určitě hodnotím kladně, protože kdykoli jsem se obrátila na Cermat, nebo konkrétně i na pana ředitele Krejčího, tak buď věc byla napravena, nebo bylo vysvětleno, proč to napravit nejde.

Ta komunikace z mého pohledu funguje. Funguje i informační linka Cermatu, která je zřízena pro rodiče.