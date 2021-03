Pro žáky se chystají letní kempy. Budou dobrovolné a zdarma, tvrdí prezident asociace ředitelů Černý

Jak se školy připravují na návrat studentů do lavic? Zvládnou plošné testování žáků? Jak velkou komplikací bude rotační výuka na prvním stupni? A jak by měl vypadat několikaletý plán doučování, který chystá ministerstvo školství? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. dvacet minut Praha 19:58 30. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Masarykovy školy v Praze-Klánovicích Michal Černý | Foto: Kateřina Součková | Zdroj: Český rozhlas

Odborníci upozorňují, že distanční výuka prohloubila nerovnost mezi žáky. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) minulý týden mluvil o tom, že chystá plán doučování, který bude trvat dva až tři roky. Máte nějaké zprávy o tom, co konkrétně v něm bude?

Určitě tam budou nějaké letní kempy. To jsme řešili s panem náměstkem zrovna dnes.

Budou ty kempy povinné?

Budou dobrovolné a měly by být zdarma, což je dobré, protože by to mohlo pomoct těm dětem, které na tom nejsou sociálně dobře a přitom potřebují pomoc.

Je dobře, že budou dobrovolné? Neměly by být v některých případech povinné?

V některých případech by to určitě pomohlo. Bojím se ale, že to z právního hlediska není možné.

Jak velké množství žáků se na ně dostane? Bavili jste se o nějakém rozsahu?

Vzhledem k tomu, že se s nimi počítá na delší dobu, tak by bylo dobré, kdyby se tam dostaly všechny děti, které to potřebují. Podle mého odhadu je to až čtvrtina dětí.

Počítáte s nějakým speciálním doučováním v rámci běžného školního týdne?

Určitě a mám dokonce informace z ministerstva, že se chystá finanční injekce, která by měla toto doučování podpořit.

V situaci, kdy potvrzujete, že rozdíly mezi žáky jsou, nebylo by dobré, kdyby víc žáků opakovalo celý ročník?

Já jsem rozhodně proti plošnému opakování. Protože když se bavíme o tom, že čtvrtina dětí měla problémy, tak jsou tady další tři čtvrtiny dětí, které to lépe nebo úplně bez problémů zvládly. A u nich opravdu není nutné, aby ten ročník opakovaly. Ale tady je problém, že ve školách na toto dělení nejsou technické podmínky - někdě není o ročník níž místo a proto není, kde by si ty děti vzdělání doplnily. Ale tam kde ty podmínky jsou, by to dle mého názoru mělo nastat. Problém je v legislativě, kdy dítě nemůže jen tak opakovat ročník pouze proto, že si to rodič zamane. Legislativně je dáno, že dítě může opakovat pouze v případě, když propadne.