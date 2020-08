‚Budou hrát hry, nebo notebook skončí v zastavárně.‘ Ani miliarda od vlády nemusí zajistit dálkovou výuku

Vláda pošle základním školám víc než miliardu korun na nákup notebooků pro učitele. Peníze by měly mít školy na účtech zhruba v polovině října. Notebooky by mohly, v případě že by bylo nutné kvůli pandemii koronaviru zavést distanční výuku, půjčovat dětem ze sociálně slabších rodin. Zatímco při jarní dálkové výuce se do vzdělávání spousta rodin dobrovolně nezapojila, teď už je distanční výuka podle novely školského zákona povinná. Děčín 8:21 27. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jessica, která je starší, měla většinu úkolů online, které dělat nemohla“ (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jessice je třináct, Markétce bude jedenáct a Mia bude mít dva roky,“ říká Radiožurnálu v Krásnolipském komunitním centru Míša Štrůdlová. Je samoživitelka, když děti nemohly do školy, učila se s nimi doma. „Učily jsme se, jak to šlo. Úkoly dostávaly vytisknuté. Počítač doma nemáme, jen telefon. Jessica, která je starší, měla většinu úkolů online, které dělat nemohla,“ popisuje.

To, co vláda s notebooky plánuje, si v krásnolipském komunitním centru Kostka, vyzkoušeli na lokální úrovni. „V letošním roce jsme vstoupili do České asociace streetwork, která po skončení pandemie hned vyhlásila projekt Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením v době pandemie covid,“ vysvětluje sociální pracovnice a vedoucí klubu pro mládež Adéla Galbavá.

„Projekt nám umožnil získat notebook do potřebné rodiny,“ dodává. Jeden počítač také putoval ke Štrůdlům, ti mají připojení na internet od sousedů za malý poplatek.

„Připojení k internetu je potřeba domyslet. Paní Míša, která přístup k internetu má, je výjimka,“ vysvětluje Galbavá. Zároveň si nedovede představit, jak donutit rodinu, která nespolupracuje, aby děti na notebooku pracovaly. „S největší pravděpodobností se na něm budou stahovat filmy a hrát hry. Případně bude v zastavárně,“ říká.

Stejnou zkušenost má i ředitel základní školy Vojanova v Děčíně Karel Rajchl. „Fakt si to nedokážu představit. Jestli z těch sociálně vyloučených něco dělalo možná deset rodin, tak je to hodně,“ říká.

„Je tady poměrně velká část rodin, u kterých si nedovedu představit, že bychom jim notebook domů zapůjčili,“ říká pak ředitel základní školy v Děčíně Boleticích Jaroslav Hauzírek.

A právě ředitelé budou podle ministerstva školství rozhodovat ve spolupráci s třídním učitelem, který má o poměrech žáka povědomí, o tom, které dítě si bude moci počítač ve škole půjčit.