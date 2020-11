‚Češtinu můžou trénovat třeba o přestávkách.‘ Do tříd se po náročné online výuce vrací i tisíce dětí cizinců

Opatření ve školství se postupně uvolňují, žáci se do tříd vracejí po etapách, někteří ale budou dál kombinovat prezenční s distanční výukou. Výuka na dálku je přitom mimořádně náročná u dětí bez znalosti češtiny. Podle odhadů organizace META, která pomáhá rodinám z jiných zemí, chodí na české základní školy přes 26 tisíc cizinců. Až dvacet tisíc z nich má s češtinou problémy. Praha 7:06 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Distanční výuka bývá o to komplikovanější, když někteří žáci nemluví dobře česky (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za normální situace by si jazyk děti procvičovaly se spolužáky, kvůli protiepidemickým opatřením ale zůstaly několik týdnů doma.

Mateřským jazykem šestileté Kačenky je vietnamština. Nástup do školy v době koronavirové pandemie pro ni byl náročný. I proto jsou rodiče rádi, že se žáci prvních a druhých tříd mohli už dříve vrátit do lavic.

„Ona mluví špatně, rozumí, ale musíme ji posílat k paní na doučování,“ popisují Radiožurnálu její rodiče.

Procvičování češtiny je důležité i u starších školáků, jak upozorňuje koordinátor výuky žáků s odlišným mateřským jazykem z pražské základní školy profesora Švejcara Martin Šuk.

„Čeština u nejmenších je opravdu mnohem rychlejší než u starších dětí, které jsou přeci jen stydlivější, bojí se více mluvit. Kdežto malé děti vždy něco plácnou a nějak se domluví,“ přibližuje.

Důležitý je kontakt

Výuka na dálku u dětí s odlišným mateřským jazykem je složitá nejen pro žáky a rodiče, ale i pro učitele. Národní pedagogický institut školám radí, aby úkoly přizpůsobovaly schopnostem žáka a aby zadávaly srozumitelné instrukce.

Důležité je taky udržovat s dětmi kontakt aspoň po telefonu nebo prostřednictvím videohovorů. Učitelé by také o výuce měli podrobně informovat rodiče. Zároveň ale mnohdy nemůžou spoléhat na jejich pomoc s úkoly.

„Zvlášť když jsou děti malé, tak je komunikace velmi náročná. Rodiče zase na druhou stranu vidí, co ty děti dělají, jak žijí v online prostoru, že na ně monitor chrlí požadavky učitelů. I když je pravda, že někteří neumí moc dobře česky, tak se kolikrát učí i s nimi,“ popisuje Šuk.

Podle programové ředitelky organizace META Kristýny Titěrové je i v současné době důležitá výuka češtiny nad rámec běžného rozvrhu: „Je to o tom, že by měla být zachována podpora výuky češtiny jako druhého jazyka. Čeština jako taková na komunikační úrovni je zkrátka potřeba trénovat. Teď je to o to palčivější, když mají děti de facto od března od češtiny velký distanc.“

‚Zvláštní doba‘

Titěrová upozorňuje na to, že kvůli pandemii teď některé děti zůstávají úplně mimo školní systém. Mají totiž problém s přijetím na základní školu.

„Množí se případy toho, že děti přišly do České republiky třeba v průběhu září a školy je nechtějí přijmout k základnímu vzdělání, protože to vnímají tak, že je teď taková zvláštní přechodná doba,“ dodává Titěrová.

Obavy některých škol z přijímání žáků bez dostatečné znalosti češtiny potvrzuje i Šuk. Rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem se podle Titěrové můžou obrátit na různé organizace, které působí v Praze i v regionech. Pomoci jim můžou třeba při komunikaci se školami nebo s tlumočením.