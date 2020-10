Vyučující se při online výuce potýkají s ‚nezvanými hosty‘. Do hodin je zvou sami školáci

Někteří učitelé a školáci, kteří jsou teď v kontaktu jen přes internet, musí při online výuce řešit i nezvané hosty. Do virtuálních tříd se jim prostřednictvím cizích účtů připojují i naprosto neznámí lidé. Do vyučování je přitom zvou samotné děti. Takový narušitel pak ale může zničit celou online výuku. Praha 19:22 17. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školáci se z domova učili už na jaře během první vlny koronaviru. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Co to je? Co to je, oni jsou tady snad ještě dva... Prosím vás, teďka naposledy: kdo je Tereza?“

Do online hodiny zeměpisu právě vstoupil úplně cizí člověk, který se do třídní videokonference přihlásil.

Výuku přes internet začínají komplikovat legrácky dětí, které do online vyučování zvou cizí lidi. Jak se takovému narušení výuky bránit a co viníkům hrozí?

Podobnou zkušenost má i učitel na druhém stupni základní školy Tomáš Kebert: „Když jsem se připojil do třídy, byl tam člověk, který si měnil jméno, měnil si profilové obrázky. Jména byla nevhodná, profilové obrázky taky. A občas měl nějaké nevhodné komentáře a narážky,“ popisuje pro Radiožurnál.

V tomto případě zůstal neznámý narušitel s osmáky celou hodinu. Podle Keberta to ale bylo poprvé a naposledy. „Vyřešili jsme to tak, že jsme lépe nastavili google aplikace pro školy. Učitel vždycky bude moderátorem daného setkání, tím pádem bude moci vyhodit člověka, který tam nepatří.“

S tím, jak školy přešly na online výuku, přibylo o případů, kdy děti posílají odkaz na online hodinu cizím lidem, kteří vyučování úplně rozbijí. Podle odborníka na kyberbezpečnost dětí Kamila Kopeckého z Univerzity Palackého v Olomouci se tím děti chtějí pobavit, případně nabrat fanoušky a stát se youtuberem.

„Tohle je hrozně zajímavý materiál pro streamy, takže hledají co nejvíce atraktivního obsahu a záznamy z hodin, kdy mluví učitel a děti a jeho nějaké vtipné nebo zajímavé a ještě třeba nabourané nebo rozložené, to je zajímavý obsah, který mohou sledovat příznivci těchto nastupujících youtuberů,“ popisuje.

Podle Kopeckého je důležité, aby v každé videokonferenci mohl učitel tlumit mikrofony dětem nebo vyhazovat z online výuky cizí účty.

Upozorňuje i na to, že systémy pro videokonference od Microsoftu nebo Googlu umožňují, aby se do virtuální třídy mohly přihlásit jen děti s unikátním e-mailem a heslem. Do online výuky se tak nedostane nikdo cizí, pokud mu školák nedá své přístupové údaje.

Školy často využívají i program Zoom, v tomto případě funguje takzvané předsálí. Každý učitel si zkontroluje, koho v předsálí před danou hodinou má a ručně ho přidá do systému. Třídu pak uzamkne a nikdo další se tam nedostane.

Bezpečnostní problém

Podle Kopeckého je narušování hodin problém i z pohledu bezpečnosti.

„V e-learningových systémech jsou osobní údaje dětí – jsou tam fotografie, jména a příjmení, někdy jsou tam i telefonní čísla a další kontakty. V situaci, kdy někdo cizí vstoupí do nějaké skupiny, která tyto údaje kumuluje, tak má k těmto údajům přístup,“ vysvětluje.

Naďa Eretová, šéfredaktorka časopisu Řízení školy, který učitelům poskytuje rady a doporučení s nejrůznějšími problémy, se už obrátila na právníky. A zjistila, že se učitelé můžou v takových případech obrátit i na soud.

„Protože se k nám dostaly informace o tom, že se takové jednání začalo dít, tak jsme zadali advokátní kanceláři právní rozbor. Učitelé mají možnost bránit se proti uveřejnění videozáznamu, které byly zachyceny jinou osobou a které mají poškozeného urazit nebo zesměšnit, a to případně žalobou na ochranu osobnosti,“ upřesňuje.

Pokud by se narušení výuky považovalo za přestupek v oblasti občanského soužití, hrozí pokuta až 15 tisíc korun.