Obvinění z neonacismu? ‚Jen špatný černý humor, za který bych si mohl dát facku,‘ říká Turek z Motoristů

Hvězdou voleb do Evropského parlamentu se v Česku stal politický nováček a bývalý automobilový závodník Filip Turek z koalice Přísahy a Motoristů sobě. S jakým programem bude mezi europoslanci vystupovat? A proč pro něj byla kampaň „nejhezčí součástí života"? „Díky tomu, že nesklouzáváme k populismu, jsme měli tak úžasné debaty, že jsme si povídali několik hodin v sále plném občanů," říká Turek v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Praha 19:31 10. června 2024

Přenosový vůz jste si nechal poslat k Institutu Václava Klause. Znamená to, že s bývalým prezidentem konzultujete své plány pro Evropský parlament?

Teď jsem zde konzultoval spíše s Petrem Macinkou (předsedou strany Motoristé sobě) a dalšími členy, s panem prezidentem však všeobecně probírám mnoho věcí.

Myslím, že se mi akorát podařilo zburcovat tu část obyvatel, která k volbám nechodila, protože už byla znechucena z toho, že ať mají jednotlivé strany jakýkoli program, stejně se na konci začnou v podstatě chovat tak, jak si přeje Brusel, míní Filip Turek

Pro iDNES.cz jste ostatně po půlnoci uvedl, že jeho názory jsou vám svaté. Co zatím bylo nejlepší radou, kterou vám Václav Klaus dal?

Rad od něj mám samozřejmě mnoho a myslím, že je všeobecně zásadní dlouhodobě sledovat jeho postoje a předpovědi, protože za posledních pár desítek let většina jeho předpovědí velmi vycházela a jeho kritika nabírá na obrátkách v praxi.

Všichni to nejspíše vidíme na svých peněženkách, energetice, průmyslu, a tak dále. To znamená, že bych nevyzdvihoval jednu konkrétní myšlenku či radu, ale celý komplex pozic a myšlenkových pochodů prezidenta Klause.

Čili stejně jako on věříte, že klimatické změny jsou nepodložené i nyní v době, kdy počasí českým sedlákům likviduje úrodu? Kdy teplé zimy ruinují zimní střediska, lesy trápí kůrovec, rozsáhlé požáry…

Nejsem si vědom, že by pan prezident nějakým způsobem dané změny popíral. Nebudu rozhodně mluvit přímo za něj, ale za sebe jednoznačně vidím, že hlavních faktorů ovlivňujících počasí na planetě je přibližně osm, Milankovičovy cykly a tak dále. Jedním nebo dvěma z nich je i člověk.

Na mnoha místech planety jsou klimatické změny tragické a lidstvo bude v budoucnu, stejně jako po celou lidskou historii, čekat mnoho různých apokalyps způsobených počasím. Nicméně představa, že zničením automobilového průmyslu v Evropské unii zachráníme planetu a začne se ochlazovat, je komická a nikdo normální jí nemůže věřit.

Na to ještě přijde řeč. Úplně jsem ale neporozuměl zmíněným cyklům, mohl byste se k nim ještě vrátit?

Ptáte-li se na důvody, které mohou za změnu počasí na planetě, popsal je například profesor Kutílek z ČVUT. U Milenkovičových cyklů jde o různá odchylování planety od zemské osy o určité stupně v různých časových pásmech okolo dvaceti až 25 tisíc let. Jedná se o póly země, odlesňování a podobně.

Důvodů je víc. Rozhodně nejde jen o automobilový průmysl. Člověk produkuje asi 3,5 procenta ze všech emisí oxidu uhličitého a Evropa přibližně osm či devět procent a jen část z toho je doprava.

Představa, že zničíme mikroskopickou část automobilové dopravy, která se bude vyrábět od roku 2035, a nějak to ovlivní oteplování či ochlazování planety, je jednoduše naivní.

‚Pár desetinek‘

Komentátoři vás v Česku označují jako jednoznačného individuálního vítěze evropských voleb. Cítíte se tak?

Samozřejmě jsme dopadli dobře. Trošičku mě akorát mrzí pár desetinek chybějících ke třetímu mandátu. Objektivně jsem ale velmi spokojený, přes deset procent je krásné číslo. Chtěl bych opravdu poděkovat všem voličům a všem, kteří přišli volit zdravý rozum. Nejsme populisté, na vše máme dlouhodobé pozice.

Prezentovali jsme svůj předvolební program, neprezentovali jsme útoky na oponenty. Pokud jde o Green Deal i například řešení masové migrace, máme v hnutí Přísaha a motoristé experty. Celkově jsme dali najevo, že o tématech umíme mluvit a záleží nám na nich, což se nám vyplatilo. Moc si toho vážím a výsledek je pro mě úspěchem.

Vaše výroky o Danuši Nerudové ale nepovažujete za útok?

Do politiky jsem vstoupil před pár měsíci a toto je několik let staré. Člověk by se takto o dámě samozřejmě vyjadřovat neměl, ale když vám někdo říká, že jsou třetí, čtvrté nebo páté pohlaví, zareagoval jsem na to holt tak, jak mi v daný moment přišlo přirozené.

Zmiňoval jsem to právě kvůli tomu, že jste říkal, že jste se vyhnuli útokům na protikandidáty…

Kandidatura začala před pár měsíci. Komentujete rok a půl starý výrok.

Znamená to tedy, že se ani zpětně nechcete omluvit?

Určitě se omlouvat nebudu. V automobilovém průmyslu v Evropě pracuje 13 800 000 lidí. Pokud vám někdo řekne, že je mu jedno, že miliony mohou lidí přijít o práci, a ať automobilky vyrábí auta se spalovacími motory, jen nesmí produkovat žádné emise, nelze na to bohužel reagovat jinak.

Pan Turek často tvrdí, že snižovat emise a bojovat s klimatickou změnou nemá smysl, protože Evropa nemá na vypouštění CO2 velký podíl. Včera v diskuzi jsem se proto rozhodla přinést jasná fakta. Pokud by Evropa neměla vlastní plán, byla by na světě z velkých hráčů jediná. Aneb… pic.twitter.com/wiSie6Ig3Y — Danuše Nerudová (@danusenerudova) June 4, 2024

Vraťme se ještě k volebnímu úspěchu. Byl jste jedničkou kandidátky, přesto jste získal 150 tisíc preferenčních hlasů. Čemu to přičítáte?

Asi nějaké oblíbenosti. Neumím to analyzovat, nedělám si rozbory. Dlouhodobě ale komentuji situace ohledně Green Dealu, jeho negativní přínosy, které všichni vidíme v peněženkách.

I díky tomu, že to již dva roky komentuji ve dvou internetových pořadech, jsem nejspíše nasbíral určité množství příznivců, kteří svět vidí stejně jako já. Jednoznačně chtěli dát najevo, že Evropa vypadá podle toho, že jí několik let vládne progresivistická a levicová politika, a že už není tím, co by si lidé přáli.

Myslím, že marketingové produkty, které vyhrávaly v minulých volbách bohužel selhaly a podle toho situace v průmyslu a ekonomice vypadá.

Sociální sítě

Váš budoucí kolega v Evropském parlamentu, lídr kandidátky Spolu a místopředseda ODS Alexandr Vondra řekl, že jste dal tradičním stranám lekci. Víte jakou?

Myslím, že jsem asi trošičku zapůsobil sociálními sítěmi, měli jsme velmi individuální a osobnostní kampaň. Nejspíše to bude v daném smyslu.

Vynesly vás tedy do Bruselu sociální sítě?

Na sociálních sítích jsou občané. Určitě nám velmi pomohly, mám silný Instagram. Jsou to ale stejní občané jako ti, kteří poslouchají Radiožurnál nebo sledují Českou televizi.

Myslím, že se mi akorát podařilo zburcovat tu část obyvatel, která k volbám nechodila, protože už byla znechucena z toho, že ať mají jednotlivé strany jakýkoli program, stejně se na konci začnou v podstatě chovat tak, jak si přeje Brusel.

Volební účast byla nejvyšší v historii voleb do Evropoského parlamentu v Česku, dosáhla 36,45 %. #volby #EUvolby2024 pic.twitter.com/iZrQgTOU9R — ČSÚ (@statistickyurad) June 9, 2024

Relativně vysoká volební účast je tudíž i vaše zásluha?

Neopovažuji si říct, že to je pouze má zásluha, jen určitě nějaký podíl z toho. I podle našich interních průzkumů šlo mnoho našich voličů k volbám výjimečně či zcela poprvé. Bylo tam i poměrně dost mladých lidí, kteří jednoduše nechtějí žít v zadlužené zelené budoucnosti, nechtějí zadlužovat děti, které se jim ještě ani nenarodily.

Od daných lidí bylo racionální k volbám přijít, za což jim hluboce děkuji. Zapojení sociálních sítí bude v budoucnu do volebních klání určitě patřit. A je to správné, neboť jde o nejpřímější, nejdemokratičtější systém, jaký si lze představit.

Komunikace tam není ovlivněna tím, co si média přejí či naopak. Jde o to, jak se člověk prezentuje a jak přímo komunikuje se svými příznivci a fanoušky. Podle mého názoru půjde o stoupající fenomén, který bude mít vzestupnou tendenci.

Debaty kandidátů

Druhé křeslo připadlo Nikole Bartušek (Přísaha), která řekla, že jste si výsledek odpracovali. Vy jste přitom poslední předvolební debaty vzdal. Proč?

Určitě jsem je nevzdal…

Ale nebyl jste na nich.

Nebyl jsem poslední den na debatách, kdy mě CNN Prima News poprosila, abych deeskaloval situaci ohledně Pavlíny Wolfové a mně asi přišlo důležitější být se svými příznivci a pokračoval jsem kontaktní kampaň. Měli jsme rozlučku ve čtvrtek v Praze a měli jsme opravdu mnoho osobních setkání s našimi příznivci.

Vynechal jsem jednu internetovou debatu na TN.cz, která mi nepřišla úplně zásadní. Ne, že bych nebyl na všech debatách. My jsme si kampaň odpracovali především kontaktní kampaní, kdy jsme objeli desítky měst…

Když ale vyjmenováváte debaty, na kterých jste chyběl, tak zapomínáte na superdebatu Českého rozhlasu.

Ano, to bylo přímo v pátek. To je pravda. Na dvou debatách jsem tedy chyběl.

Pro Seznam zprávy jste řekl, že volební kampaň byla nejhezčí součástí vašeho života. V čem?

Právě jak jsme navštívili ty desítky měst, tak jsme měli všude opravdu obrovskou účast a nezaznamenali jsme v podstatě žádné nepříjemné nebo negativní reakce, díky tomu, jaký druh voličů máme. Jsou to racionální, přemýšliví lidé.

Díky tomu, že nesklouzáváme k populismu, tak jsme opravdu měli debaty tak úžasné, že jsme si povídali několik hodin v sále plném občanů a potom jsme se s nimi ještě několik hodin fotili a podepisovali.

Byla to opravdu neuvěřitelná túra, nikdy na to nezapomenu a i výsledek podle toho vypadá. Byla to opravdu pozitivní, příjemná kampaň a strašně moc děkuji celému týmu i všem lidem, kteří nás podporovali celou dobu.

‚Blbý humor‘

Zároveň jste mluvil o údajně dehonestující kampani proti vaší osobě. Proč jste ji označil za brutální?

Protože paní Nerudová společně s panem (ministrem vnitra Vítem) Rakušanem, s dalšími členy STANu a ještě společně s panem (předsedou SPD Tomiem) Okamurou se poměrně dost snažili navážet do mé, dejme tomu, ne úplně šťastné minulosti nebo do nějakých nešťastných výroků, které jsou velmi staré.

Z mého pohledu to bylo trochu nefér. Když přijdete na politickou debatu, tak se chcete bavit o tématech dneška. To znamená, chcete se bavit o Green Dealu, chcete se bavit o masové migraci. My máme Nikolu Bartůšek, což je migrační socioložka, jeden z největších expertů na migraci u nás v ČR s praxí přímo v azylových centrech.

Estébácké-dozimetrické praktiky ⛺️ místo politického obsahu jsou zvláštní způsob kampaně. pic.twitter.com/spzQHMT0Xp — Filip Turek (@DolphSegal) June 5, 2024

Vy se jdete do debaty bavit o migraci, ne o nějakých starých výrocích ještě z doby, kdy jsem nebyl v politice a tak dále. Mně to přišlo trošičku zvláštní…

Mění to něco na tom, že jste nebyl v politice? Není zajímavé to, jak se stavíte třeba k nacismu? Odmítáte podezření, že byste mohl být sympatizant?

Odmítám. Vyrostl jsem na České sodě. Já jsem určitě sympatizant velmi hloupého a blbého humoru. A kdybych dneska ve svých ani ne čtyřiceti letech potkal své druhé já, kdy mi bylo dvacetpět, tak bych si asi nafackoval.

Jednoznačně to je blbý humor, ale na rozdíl od lidí ze STANu, u nás nemáme žádné aféry, kde by umírali lidé, ani nám nikdo neumřeli z nějaké kampeličky, jako panu premiérovi (Petru Fialovi), takže…

Distancoval jste se od neonacismu dostatečně?

Myslím, že bych měl poděkovat i mým přátelům ze židovské obce. Jsem ambasador Západočeské asociace romských podnikatelů. Všichni se za mě postavili, i moji přátelé židovského původu i můj nejlepší kamarád, který je židovského původu ze slavné židovské rodiny.

Ano, můj černý a debilní humor je prostě stále humor, ale asi by 3 moji nejlepší kamarádi nebyli z židovských rodin. https://t.co/kaMRPPOCvV — Filip Turek (@DolphSegal) June 6, 2024

Také druhý nejlepší kamarád, který má stejně blbý humor, jako jsem míval já, a je židovského původu, se za mě postavil. Je to nevhodný humor. Myslím si, že kdo to chtěl pochopit, tak to pochopil. Jestli mě paní Nerudová nazývá neonacistou, tak nevím, proč mi teda podala před i po rozhovoru ruku.

Tomu rozumím, ale já jsem se ptal, jestli jste se od toho dostatečně distancoval. Vy říkáte, že je to blbý humor. Už se tomu nesmějete?

Ve čtvrtek na Vox TV jsem o tom mluvil 41 minut. Je to pořad po žních s mistrem Kubelíkem. Čtyřicet minut jsem to tam vysvětloval. Já jsem generace, která vyrostla na České sodě. Jestli někomu ten humor připadá příliš, tak mě to mrzí, ale myslím si, že dostatečným důkazem je, že za mnou stojí zásadní osobnosti třeba z romské komunity.

Stále ale neslyším ta slova, že se od toho distancujete?

Že se distancuji od černého humoru? Jednoznačně se distancuji od toho, když mě někdo nazývá, nebo když si někdo představuje, že jsem nějaký příznivce neonacismu nebo jakéhokoli socialismu.

Samozřejmě jsem velkým odpůrcem všech socialismů, takže to ani nedává žádnou logiku. Byl to prostě černý, špatný, blbý humor, za který bych si samozřejmě mohl dát facku.

Frakce Evropského parlamentu

Která frakce v Evropském parlamentu je vám nejbližší? ECR, tedy Evropští konzervativci a reformisté?

Ano, ano, říkáme to celou dobu. Teď už se tak nějak snažíme navázat nějakou komunikaci. Mluvil jsem s panem Zahradilem, dneska (v pondělí) večer budu mluvit s panem Vondrou a myslím, že zítra nebo pozítří už mě čeká cesta do Bruselu a nějaká první povolební vyjednávání. Ale samozřejmě uvidíme, jak to všechno dopadne. ECR je asi taková nejpřirozenější cesta pro nás.

Říkáte, že nepřicházíte rozbít Unii, ale že „sedmadvacítka“ potřebuje šok. Jaký?

To byla slova prezidenta Klause, ale já s tím souhlasím. Samozřejmě Evropská unie potřebuje šok, který, jak doufám, by po těchto volbách mohl trošičku nastat. Teď tu máme ten progresivistický „liberální“ směr, který nás začal brutálně zadlužovat a věří, že likvidací vlastního průmyslu zastavíme globální oteplování.

Myslím si, že je potřeba, aby zaznělo, že je tento směr blbost. A je potřeba, aby se za automobilový průmysl a průmysl obecně postavilo mnoho politiků. Věřím, že po těchto volbách by mohly takový šok a určité vystřízlivění přijít. Myslím si, že tato situace nastala i přirozeně tím, že už od minulého roku je v červených číslech Volkswagen, problémy začíná mít Mercedes a BMW je má již od roku 2022.

Vzhledem k tomu, že se pohybuji na trhu automobilového průmyslu nějakých šestnáct, sedmnáct let, tak mám poměrně dobrou představu o tom, jak to poté kopíruje i celkovou ekonomiku a jiná průmyslová odvětví a myslím si, že ten šok zažívají ty značky samy.

Naše ekonomika se úplně nezvedá, není ještě na úrovni roku 2019. A i v Německu se začíná projevovat špatná kondice průmyslu kvůli Green Dealu. To si myslím, že je zásadní a myslím si, že to vidí všichni. A teď konečně jsou do Evropského parlamentu zvolení politici, kteří to téma začínají zvedat a začínají říkat, čím to je a proč to tak je.

Cíle Green Dealu byly, jak víte, schváleny také českým hlasem v roce 2019. Jak ho chcete revidovat?

V roce 2026 by měla být vytvořena iniciativa napříč frakcemi, která by měla být přednesena Evropské komisi. Měl by se vytvořit pokus o revizi zákazu výroby aut se spalovacími motory v roce 2035. To je jeden z faktorů. To je jedna z věcí, kterou bychom chtěli opravdu změnit.

Samozřejmě nejsme populisté, my nikomu neříkáme, že zastavíme Green Deal, že ho stopneme, že ho vypneme, že mu jde zabránit. To je samozřejmě nesmysl. Stejně tak s masovou migrací. My neříkáme, že zastavíme masovou migraci.

Zůstaňme u Zeleného údělu. Protože, a to je úplně jasné, automobilový průmysl je jenom jedna část Green Dealu.

Také emisní povolenky jsou velké zlo. S polovinou emisních povolenek obchodují Číňané. To jsou všechno šokující věci. Zdražují nám tady život, stavebnictví. Máme emisní povolenky na výrobu cementu, skla, železa… Zavíráme evropské železárny, abychom si vozili železo z Číny.

Dobrá, víme, co nechceme. Co byste naopak neomezoval? Čím byste povolenky nahradil?

Fabriky, které 200 let fungují, neomezovat a neničit našimi vlastními předpisy. Pokud předpisy začneme likvidovat, začneme změkčovat, tak velká část průmyslu ještě má šanci zase začít být konkurenceschopná.

Ale nesmíme dopustit to, že někdo má 550 zaměstnanců a kvůli ESG (hodnocení ohledně udržitelnosti podniku — pozn. red.) jich 60 propustí, aby nemuseli to ESG splňovat. To jsou prostě nesmyslné předpisy Evropské unie, která ničí něco, co tady funguje někdy 100, někdy i 200 let.

To jsou porcelánky, sklárny, který fungovaly více než 200 let a za poslední dva roky zkrachovaly. Nelze se donekonečna vymlouvat na válku na Ukrajině, faktorem jsou samozřejmě i Green Deal a přístup k evropskému průmyslu.

Cílem Green Dealu je mimo jiné a zjednodušeně řečeno i dekarbonizovat průmysl. Jak to udělat jinak než třeba díky povolenkám?

Určitě to neudělat tak, že zničíme továrnu.

Já se ptám, jak to udělat jinak a ne jak to neudělat.

Když máte funkční továrnu, která má odsířený provoz a filtry na arzén, tu továrnu zničíte vlastními předpisy. Když si budete produkty kupovat z Číny, tak opravdu neuděláte to, že pomůžete celkovým emisím CO2 v atmosféře.

To znamená, že to musíme udělat tak, že musíme nechat dýchat továrny, dýchat trh, dýchat průmysl. A tyto továrny si samozřejmě bez našich neuvěřitelných zásahu poradí velmi dobře a velmi dobře se jim to dařilo celou jejich historii.

A budeme po tom mít co dýchat my?

Já si myslím, že pokud ty produkty, jako jsou železo, ocel či cement, za nás nebude produkovat Čína v provozech, kde to nikdo neřeší, a bude se všechno produkovat v našich čistých továrnách a čistých fabrikách, tak si myslím, že určitě budeme mít dál co dýchat.

Omezení emisí

Existuje pro vás za Motoristy ještě další automobilové téma kromě spalovacích motorů, které byste rádi v EU řešili?

Všeobecně už je bezpečnostních prvků a předpisů v dnešních moderních autech tolik, že jakékoli posouvání považujeme za velmi špatné. Posun například k Euro 7 (emisní norma — pozn. red.).

Ale neměla by už vzniknout žádná další forma omezení emisí a bezpečnostních prvků, protože auta jsou opravdu velmi bezpečná, velmi čistá, ale kvůli Euro 7 se velmi zdražila. To znamená, že i pokud připustíme, že emise CO2 jsou to nejhorší na světě, tak by velmi pomohlo, kdyby Euro 7 neexistovalo a kdyby si lidé mohli dovolit kupovat modernější auta, protože třeba průměrný věk automobilů v České republice je patnáct až šestnáct let.

A lidé prostě nemají na to, aby si koupili nové auto, protože stojí o 100 nebo 150 tisíc víc, než by stálo, kdyby nemuselo splňovat nesmyslnou normu, která opravdu nic nevyřeší a vlastně jenom nutí lidi jezdit ve starých autech, která jsou mnohem více neekologická.

Takže zkrátka přestat s těmito nelogickými zásahy do automobilového průmyslu. Garantovat automobilkám, že opravdu teď třeba pět, osm nebo i deset let nepřijde žádná norma, aby se automobilky prostě stabilizovaly a mohly vyrábět.

Abychom dobrovolně nepreferovali to, že budeme kupovat čínské elektromobily a nutili automobilky, které jsou nejlepší na světě, aby vyráběly něco, na co my potřebujeme subdodávky z Číny, která vlastní strategické zdroje, které my vůbec nemáme.

Takže tématem je jednoznačně boj za automobilky, aby mohly dál fungovat, aby mohly dál produkovat tak, aby to dávalo smysl, aby ty fabriky přežily. U nás v České republice je na průmyslu celkově závislých 1 300 000 rodin, tak abychom průmysl prostě nezničili. A to stejné na evropské úrovni.

Je pro vás přijatelné znovuzvolení současné předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která takovou ambici má?

V žádném případě. Ta paní je podle mě velmi nebezpečná. Když představovala Green Deal, tak říkala, že emise musí být tak drahé, aby to změnilo chování lidí. Ono to ale změnilo životní úroveň celé EU. Myslím si, že je to velmi nebezpečný člověk, stejně jako byl pan (Frans) Timmermans.

Jsou to ideologové, kteří vůbec nevnímají potřeby běžných lidí a vůbec bez jakýchkoliv dopadových studií si dovolují diktovat průmyslu, jak má fungovat. Přitom nemají žádné technické znalosti.

Ta jejich bohorovnost, nadřazenost a představa o tom, že oni jsou vládci Evropy a mohou tady dělat úplně cokoli a všechno, je pro mě děsivá. Já se opravdu modlím, aby to nebyla paní von der Leyenová.

Šéf hnutí Přísaha už mluvil o úvahách pokračovat ve spolupráci s Motoristy v příštích, tedy krajských, a posléze možná i v parlamentních volbách. Připouštíte to?

Já jsem nestraník nominovaný Motoristy a Přísahou a musím říct, že za dobu kampaně se z nás stala v podstatě rodina. Opravdu si velmi přeji, aby se Petr Macinka za Motoristy a Robert Šlachta za Přísahu dohodli.

Mám pocit, že to z toho logicky vyplývá, že tento koncept je velmi funkční, že máme podobné názory. Už ani já pomalu nerozlišuji, kdo je z Přísahy a kdo z Motoristů. A moji plnou podporu tento subjekt, nebo tyto dva subjekty spojené v koalici, vždy budou mít.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v nahrávce v úvodu článku.