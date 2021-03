Horší se to, kritizují praktici rozvoz vakcín firmou Alliance Healthcare. Pojišťovny problém prošetří

Svaz zdravotních pojišťoven ve středu prošetří problémy týkající se distribuce vakcín proti koronaviru od firmy AstraZeneca. Zjistil to Radiožurnál. Rozvoz očkovacích látek má na starosti společnost Alliance Healthcare, která ale podle praktických lékařů neplní podmínky smlouvy. Distributora kritizují i někteří krajští koordinátoři. Firma s médii nekomunikuje. Praha 10:16 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína od společnosti AstraZeneca | Foto: Sultan Mahmud Mukut | Zdroj: Reuters

„Mohu potvrdit, že zdravotní pojišťovny z terénu zaznamenaly určité kritické ohlasy na průběh distribuce vakcíny od společnosti AstraZeneca. Zdravotní pojišťovny ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví celou záležitost prošetřují,“ potvrdil informaci výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.

Ve středu by se kvůli problémům s rozvozem vakcín měli podle informací Radiožurnálu sejít zástupci pojišťoven, ministerstva zdravotnictví i samotného distributora, firmy Alliance Healthcare. Bavit se budou o plnění smlouvy, ve které se distributor zavázal rozvážet vakcíny za předem daných podmínek jak očkovacím místům, tak praktickým lékařům. To se ale dosud ve všech krajích pořádně nedělo.

Za porušení podmínek hrozí od každé ze sedmi smluvních pojišťoven pokuta 50 tisíc korun. „Naši právníci tu smlouvu viděli a to, jakým způsobem se distribuuje, považují za porušení smluvních ujednání o distribuci, takže je určitě namístě mluvit o sankci,“ míní šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

„Jsme z toho velmi roztrpčení,“ přiznal náměstek ředitele VPZ pro zdravotní péči David Šmehlík. Od distributora chce žádat vysvětlení, proč rozvoz nefunguje. „Pokud došlo k porušení smlouvy, tak uplatníme sankce,“ dodal.

Zásah ministerstva

Na distribuci vakcín od firmy AstraZeneca si už měsíc stěžují praktičtí lékaři. Podle nich nebyl vysoutěžený distributor na rozvoz vakcín do ordinací připravený a komunikace s ním je jen velmi obtížná. Sdružení praktických lékařů s krajskými koordinátory pro očkování, zástupci firmy Alliance Healthcare, pojišťovnami i ministerstvem zdravotnictví už jednou o problémech jednali.

K nápravě ale zatím nedošlo. Naopak. „Ještě se to zhoršilo,“ přiznal šéf praktiků Petr Šonka. Distributor teď totiž rozváží vakcíny pouze na jedno místo v kraji.

Ministerstvo zdravotnictví ho požádalo, aby kvůli nižším dodávkám vakcín doručoval očkovací látky jen do zdravotnických zařízení s lékárnou. Podle Šonky je možné, že za to distributor inkasuje stejnou platbu, jako kdyby podle smlouvy rozvážel do ordinací praktických lékařů.

Praktici si teď navíc musí vakcínu z lékárny zajistit sami. Někde si kvůli tomu najali dalšího distributora, jinde vypomáhají hasiči.

„Jelikož se jedná o organizačně a časově velmi náročný úkol, i přes skvělou spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje by bylo žádoucí, aby se distributor plnohodnotně zapojil do distribuce,“ komentovala to mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

A problémy vnímají i někteří krajští koordinátoři pro očkování. „Problém je v komunikaci a složité administraci. Distribuce bohužel funguje špatně,“ uvedla Lucie Chytilová ze Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Pomoc od jiného distributora?

„Pro mě je naprosto nepochopitelná věc, že distributor, který byl vybrán v řádném výběrovém řízení, není schopný udělat stejnou práci, kterou dělá jeho konkurent. To mi fakt hlava nebere,“ reagoval na problémy s distribucí krajský koordinátor očkování ve Středočeském kraji Martin Polák s odkazem na rozvoz konkurenční společnosti Avenier, která má na starosti vakcínu od firmy Moderna.

Společnost Avenier redakci dokonce potvrdila, že je opakovaně žádána o výpomoc i při distribuci vakcín od firmy AstraZeneca do ordinací praktických lékařů.

Výrobce vakcín podle informací Radiožurnálu o problémech s distribucí ví, vadí mu a s distributorem je řeší. Stížnosti eviduje také ministerstvo zdravotnictví. „V případě, že ministerstvo zdravotnictví nějaké připomínky obdrží, předává je zdravotním pojišťovnám,“ napsala redakci mluvčí resortu Barbora Peterová.

Martin Polák si nedovede představit, že by současný stav, kdy vakcíny nesměřují k praktikům, zůstal natrvalo. „Myslím, že to je skutečně o tom, jak se k tomu daná společnost postaví. Sám jsem na Alliance Healthcare vznesl dotaz. Nevím, zda jsem se měl odpovědi, kterou jsem dostal, zasmát,“ uvedl s tím, že podle firmy je vše v pořádku.

Zástupci distributorské společnosti s médii nekomunikují. Redakci po opakovaných žádostech o vysvětlení firma odepsala, že ke kontraktu, který má s českým státem uzavřený, se podle interních pravidel nemůže vyjádřit.