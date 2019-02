V klatovském babyboxu našli novorozenou holčičku. Dostala jméno Leopolda

Do babyboxu v Klatovech někdo v sobotu po poledni odložil holčičku. Narodila se zřejmě v pátek nebo v sobotu, měla neošetřený pupečník a je mírně nedonošená, podchlazená nebyla. Děvčátko dostalo jméno Leopolda a je třetím letošním dítětem odloženým do babyboxu. V klatovském babyboxu je to první odložené miminko, uvedl v tiskové zprávě zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Klatovy 15:14 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít