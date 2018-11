‚Můžete to být vy, kdo ho uvidí.‘ Pohřešované dítě v ohrožení pomůže najít nová aplikace Echo

Policisté každoročně pátrají po několika desítkách dětí v ohrožení. První hodiny jsou při záchraně klíčové, s každou další minutou šance na jejich nalezení klesá. Najít pohřešované děti má nově pomoci aplikace Echo, která by poslala informace o vyhlášeném pátrání do mobilních telefonů. Projekt podporuje mimo jiné moderátorka Jolana Voldánová. A zájemci mohou na vznik aplikace v těchto dnech přispět na internetu. Doporučujeme Praha 10:15 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Mobilní aplikace Echo bude přímo napojena na policejní databázi, uživatel tak okamžitě dostane informaci o každém novém případu pohřešovaného dítěte,“ přibližuje policista Martin Kaiser, který je spolu s kolegou Petrem Burešem autorem mobilní aplikace Echo.

Součástí tohoto oznámení pak bude fotografie, popis osoby a také tlačítko, pomocí kterého lidé budou moct zavolat na linku 158. „Aplikace zapojí od samého začátku do pátrání po ztraceném dítěti širokou veřejnost,“ dodává pro iROZHLAS.cz Hana Malá z ministerstva vnitra, které se na projektu podílí společně s Policií ČR.

„Aplikace se zabývá problematikou pátrání po dětech v ohrožení, ročně jde o několik desítek případů, nikoliv ale všech pohřešovaných dětí, kterých je v České republice každoročně několik tisíc,“ upřesňuje Kaiser.

Oficiální status Dítě v ohrožení, který jednotlivým případům přidělují policisté, funguje od roku 2010 pro média a veřejnost jako systém včasného varování.

Využívá se hlavně v případech, kdy může být u pohřešovaného dítěte ohrožen jeho život nebo zdraví. Policisté ho také používají v momentě, kdy hledané dítě postrádá potřebné léky nebo je fyzicky či psychicky hendikepované.

Ročně jde i o třicet případů, mezi nejtragičtější patří ten kolem dvanáctileté Michaely M. z Ústí nad Labem, kterou se policistům nikdy nepodařilo vypátrat.

Finanční pomoc

Vznik aplikace Echo pak mohou lidé finančně podpořit na serveru Darujme.cz. Na účtě bylo v neděli večer přes 40 tisíc korun.

„Nadace Vodafone zdvojnásobí částku vybranou do 27. listopadu, kdy je světový svátek dárcovství Giving Tuesday, maximálně však půjde o 500 tisíc korun,“ doplňuje mluvčí nadace Veronika Řídelová.

Mobilní aplikaci zatím podpořilo více než 120 lidí, mimo jiné i europoslankyně Martina Dlabajová za ANO. „Většina z nás má v telefonu mnoho různých aplikací, ale jen málo těch, které skutečně mohou pomoci zachránit lidský život!“ napsala na svém facebooku.

Peníze mohou lidé posílat až do 31. prosince. Darovat je lze také přímo na transparentní účet aplikace Echo.

‚ Můžete to být vy, kdo ztracené dítě uvidí ‘

Do projektu se zapojila také moderátorka Jolana Voldánová. „Natočila jsem komentář, který uživatele celou aplikací provede. Vysvětlí jim, jak to vypadá v praxi,“ popisuje.

„Pokud budete mít aplikaci v telefonu, tak se okamžitě můžete rozhlédnout kolem sebe. Život je o náhodách a zrovna vy můžete být ten nebo ta, kdo může to ztracené dítě někde vidět,“ zdůrazňuje Voldánová. „Jestliže to pomůže zachránit byť jen jedno dítě, které se může ocitnout v ohrožení, tak stojí za to si tuto aplikaci stáhnout,“ uzavírá.

Do svých telefonů si ji lidé budou moct nainstalovat nejpozději začátkem příštího roku. „Aplikaci Echo bychom rádi spustili již koncem tohoto roku, intenzivně na tom pracujeme. Nejpozději by to však mělo být začátkem roku 2019,“ dodává pro iROZHLAS.cz policista a spoluautor projektu.

Ke stažení bude zdarma. „Aplikace bude k dispozici pro platformu Android i iOS, samozřejmě bezplatně a bez nutnosti registrace,“ vysvětluje.

Aplikace Echo má být zatím zaměřená na pátrání po dětech. Policie ale nevyloučila její rozšíření i na dospělé. Ročně se hledá více než tři tisíce lidí. Přes aplikaci by mohli policisté v budoucnu podle Kaisera pátrat také po pachatelích závažné trestné činnosti.

A její tvůrci ji zároveň chtějí nabídnout i kolegům ze zahraničí. „Unesené dítě může být mimo území České republiky během velmi krátkého času, proto bychom aplikaci rádi rozšířili i na okolní státy. Mezinárodní spolupráce je v tomto oboru nezbytná,“ popisuje Martin Kaiser.

„Vývoj aplikace byl od počátku uzpůsoben možnosti dalšího rozšíření - propojení s dalšími policejními databázemi a možnost jazykových mutací,“ doplňuje.

A kolik bude aplikace stát? „Co se týče celkových nákladů na její vývoj, jedná se o částku v řádech statisíců. Na realizaci aplikace nás ve svém volném čase pracuje celkem pět, dva z nás jsou policisté. Všichni zúčastnění se na projektu podílí bez nároku na honorář,“ podotýká pro iROZHLAS.cz Kaiser s tím, že další peníze bude stát provoz aplikace.

Podobná aplikace Záchranka

Podobně prospěšným je například aplikace Záchranka pro Android a iOS, která funguje od března 2016. A do svých telefonů si ji nainstalovalo více než 680 tisíc uživatelů.

Stisknutím nouzového tlačítka mohou lidé přivolat na pomoc zdravotníky i vodní záchranáře. Aplikace jim odešle nejen nouzovou zprávu, ale i polohu. Záchranáři tak dokážou zraněného rychle a snadno najít, i když sám neví, kde se nachází.

Pro uživatele je aplikace Záchranka zdarma. Autor Filip Maleňák ji původně začal vyvíjet jako svou bakalářskou práci.