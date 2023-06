Policie pátrá po dvou dívkách ve věku 13 a 15 let z Hradce Králové. Odjely vlakem do Ostravy

HRADECKO - Od dnešního odpoledne pátráme po dvou dívkách 13 a 15 let z HK, které ráno nedorazily do školy a odjely vlakem do Ostravy. Kdo je zahlédne, nebo by mohl podat informaci o jejich pohybu, ať zavolá na linku 158. Více: https://t.co/MCh0dbPZ1G. #policiehkk pic.twitter.com/FhzHcHRJ90