DÍTĚ V OHROŽENÍ: Policie pátrá po dvanáctiletém chlapci z Ústí nad Orlicí

V politice mám absolutně čistý stůl. K ničemu nedošlo, není tam žádný důkaz, tvrdí Babiš

„Umím si představit, co vy média byste udělala za teror, kdybych byl před soudem. Jaké by byly demonstrace,“ říká Andrej Babiš na to, zda by nebylo lepší, aby o kauze rozhodoval soud.