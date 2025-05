DÍTĚ V OHROŽENÍ: Policie pátrá po dvanáctileté Natálii z Nymburska, mohla by být i v Praze

Policie pátrá po dvanáctileté Natálii Kajabové z Nymburska, která odjela na poslední dubnový den ke kamarádce do Poděbrad a nevrátila se domů. Mohla by se pohybovat i v Praze. Na síti X to v sobotu oznámila policie.

Dítě v ohrožení Nymburk 13:44 3. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít