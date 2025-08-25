DÍTĚ V OHROŽENÍ: Policie pátrá od nedělního večera po třináctileté Sofii Drbohlavové z Mladé Boleslavi

Policie od nedělního večera pátrá po jedenáctileté Sofii Drbohlavové z Mladé Boleslavi. Matka ji viděla naposledy v sobotu okolo 15.00. Od té doby se dívka nevrátila domů a nedala o sobě vědět, oznámila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Že dívku pohřešuje, oznámila její matka policistům dnes před 20.00. „Pohřešovaná Sofie je vysoká 155 až 160 centimetrů, střední postavy. Má snědou barvu pleti, hnědé oči, hnědočerné středně dlouhé vlasy.

Na sobě by měla mít šedou, či nějakou tmavší teplákovou soupravu s nápisem na zádech ‚Yesterday Tears‘, černobílé boty a u sebe by měla mít malou béžovou kapsičku,“ popsala dívku mluvčí.

Podle ní po dívce pátrá od doby oznámení několik policejních hlídek a psovod se služebním psem. Jakékoliv informace k pohybu či výskytu pohřešované dívky mohou lidé policistům sdělit na lince tísňového volání 158.

