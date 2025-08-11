DÍTĚ V OHROŽENÍ: Policie pátrá po sedmnáctiletém mladíkovi. Doma nechal dopis na rozloučenou

Policie pátrá po sedmnáctiletém Stanislavovi Červákovi z okresu Ústí nad Orlicí. „Pohřešovaný v pondělí 11. srpna okolo 4.30 hodin ráno odešel z domu neznámo kam,“ uvedla Policie ČR na svých stránkách.

Pohřešovaný nechal doma dopis na rozloučenou

Pohřešovaný nechal doma dopis na rozloučenou | Zdroj: Policie České republiky

Sedmnáctiletý mladík podle policie před odchodem nechal doma dopis na rozloučenou a nedal o sobě od té doby vědět, uvádí policie. Není nebezpečný ani ozbrojený.

Pohřešovaný je štíhlé postavy, měří 180 centimetrů a hnědé vlasy a oči. Na sobě by měl mít černé kalhoty nebo kraťasy, hnědé botasky Nike a černý batoh. „V případě, že máte jakékoliv informace k jeho pohybu nebo pobytu, zavolejte na linku 158,“ apeluje policie.

