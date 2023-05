DÍTĚ V OHROŽENÍ: Policie pátrá po třináctileté dívce z Prahy. Šla na plavání, na kroužek ale nedorazila

Pohřešovanou dívku naposledy viděla její sestra v úterý 9. května po 16.00 hodině, a to v místě trvalého bydliště na Praze 5.

Dívka je dle rodiny velký introvert a je možné, že má počínající psychické problémy. V době odchodu měla na sobě úzké černošedé džíny, tzv. plísňáky. Červenou kratší mikinu po pupík, vpředu pod krkem zip a na hrudníku nápis. Dále má tmavě modrou šusťákovou bundu bez kapuce, bílé zánovní tenisky a tmavě fialový baťůžek.

Karolina Tomanová má střední, 160 cm vysokou postavu, oválný obličej, modré oči, dlouhé blond vlasy a malou jizvu na čele.

Dívka má vazby především k Praze, kde bydlí zhruba tři roky, není však vyloučeno, že by se mohla pohybovat i mimo metropoli.

Policisté prohledali všechna známá místa, kde by se mohla nacházet, bohužel ji zatím nenašli. Zjistili, že dívka nastoupila v úterý v 16.15 do soupravy metra ve stanici Jinonice a po půl hodině jízdy vystoupila ve stanici Černý Most, kde byla viděna naposledy.

Pokud máte o pohřešované jakékoli informace, kontaktujte linku 158. Podrobnosti o vyhlášeném pátrání najdete na webu policie.

