DÍTĚ V OHROŽENÍ: Policie pátrá po třináctiletém chlapci z Chebska

Policie prosí o pomoc při pátrání po třináctiletém Maxmiliánu Korčákovi. Pohřešovaný chlapec má hnědé oči, je vysoký 153 až 155 centimetrů a na sobě měl černé kraťasy, tmavou mikinu a černé boty Nike. Dítě v ohrožení CHEB 5:22 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít DÍTĚ V OHROŽENÍ: Policie pátrá po třináctiletém Maxmiliánu Korčákovi z Chebu | Foto: Policie ČR | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pohřešovaný chlapec odjel v pondělí 9. června krátce po 6. hodině ranní vlakem z Kraslic do Sokolova po víkendu stráveném u rodiny. Měl pokračovat do Františkových Lázní do školy, ale v Sokolově vystoupil.

Podle aktuálních informací měl být naposledy viděn kolem 19:30 hodin ve Františkových Lázních na hřišti, a to svým kamarádem a jeho matkou.

Na sobě měl černé kraťasy, tmavou mikinu a černé boty Nike. S sebou měl zelený batoh Fortnite a freestyle koloběžku. Mobilní telefon u sebe nemá. Pohřešovaný neužívá žádné léky a neléčí se s žádnou nemocí. Nikdy v minulosti se nestalo, že by se nevrátil do svého bydliště.

Veškeré informace k pohřešované dívce mohou lidé sdělit policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Podrobnosti o vyhlášeném pátrání jsou k dispozici na webu Policie ČR.