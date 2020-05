Hasiči zachraňovali v Aši dítě, které spadlo do studny. Vyvázlo bez zranění

Stát pomůže s nájmem jen těm, kteří si vyjednají slevu. ‚Přispět musí každý,‘ říká Babiš

„My máme otevřené hranice. To znamená, že naši lidé mohou vycestovat. Akorát se nedostanou ani na Slovensko, ani do Polska, ani do Německa,“ říká premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál.