Pod hradem Dívčí Kámen v chráněné oblasti má vzniknout vodní elektrárna. Plán kritizují vodáci

Vodák Milan Litvan stojí na levém břehu Vltavy v místě, kde by měla být vodní elektrárna. „Dosud tu byla panenská příroda. Pereme se za Vltavu, aby zůstal její poslední kousek nedotčený,“ vysvětluje.

S její výstavbou v první zóně chráněné krajinné oblasti nesouhlasí ani Asociace vodní turistiky a sportu. Důvodem jsou podle předsedy Petra Ptáčka obavy z negativních dopadů na splavnost řeky.

„Na úseku tří kilometrů bude velmi málo vody k tomu, aby se tam dalo projet. Je logické, pokud by měla být elektrárna výdělečná, že svede většinu vody do elektrárny. A to pak omezí desítky až stovky tisíc lidí ročně, kteří tím úsekem proplouvají,“ podotýká Ptáček.

Náklady: desítky milionů

Zachování splavnosti řeky pro lodě je ale podle ředitele horního Povodí Vltavy Jiřího Balouna jednou z podmínek souhlasného stanoviska k výstavbě elektrárny.

„Navrhované řešení je formou derivační vodní elektrárny, která odvádí část průtoku mimo původní koryto. Jednou ze zásadních podmínek je, aby byl zachovaný minimální zůstatkový průtok. Aby vyhovoval zachování života v řece, ale ve vodácké sezoně i možnosti zachování sportovní plavby v meandru,“ upřesňuje Baloun.

Minimální zůstatkový průtok vody v řece by měl být necelých sedm vteřinových kubíků vody. Investor Michal Masnička zároveň odmítá tvrzení, že už na elektrárně zahájil stavební práce.

„Práce jsme nezahájili. Vytěžili jsme dřevo, udělali prořezávky a nadále postupuji v získání souhlasů, razítek a příslušných vyjádření a stanovisek. A poté, až budu mít veškerou dokumentaci zkompletovanou, tak dle dohody s CHKO jim to předložím a oni se k tomu vyjádří,“ přibližuje další postup.

Investor odhaduje, že bude mít všechna potřebná povolení a stanoviska k dispozici zhruba do dvou měsíců.

Ochranáři ale zatím podle Terezy Rejnkové z Agentury ochrany přírody a krajiny nemají k projektu téměř žádné oficiální informace.

„S investorem jsme se setkali před rokem, kdy jsme projednávali změnu územního plánu obce Holubov, kde bylo stanoveno, že investor zpracuje hodnocení koncepce vlivu záměru na lokalitu soustavy Natura 2000,“ podotýká Rejnková.

Malá vodní elektrárna má mít výkon 1,2 megawattu, odhady nákladů na její výstavbu jsou podle investora v řádech desítek milionů korun.