Vila Zenker v Abertamech by mohla patřit městu, chce v ní vybudovat muzeum

Podle znaleckého posudku byla vila oceněna na 5,5 milionu korun. Město by tedy zaplatilo 550 tisíc korun, zbytek by dalo do oprav a dalších investic. Záměr musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.