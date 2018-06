Lidé mohou žádat o podporu při dlouhodobé péči o nemocné příbuzné. Na ošetřovné mají nárok až tři měsíce

Od pátku lidé můžou žádat o novou dávku - takzvané dlouhodobé ošetřovné. Až tři měsíce se tak budou moct starat o blízkého po těžkém úrazu nebo v případě zhoršení stavu při vážné nemoci. Podmínkou je sedm dní hospitalizace i nemocenské pojištění. Praha 8:39 1. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé mohou od pátku žádat o takzvané dlouhodobé ošetřovné (ilustrační foto) | Zdroj: CC0 1.0/pixabay.com

Paní Zuzana Dobiášová musela na rok skončit s prací, aby se mohla starat o přítele, který prodělal těžký zánět mozkových blan.

„Učil se kompletně všechno znova, učil se chodit a já jsem musela být k dispozici 24 hodin denně," popsala Radiožurnálu.

Lidem v podobných situacích má nyní pomoct nová dávka - placené volno na ošetřování. Tři měsíce budou mít nárok na 60 procent vyměřovacího základu mzdy.

„Kdo má hrubý příjem 25 tisíc korun, tak za těch 30 dnů péče dostane od státu 13 tisíc 320 korun" říká mluvčí ministerstva práce Vladimír Řepka.

Podmínky ošetřovného

Ošetřující osoba však musí splnit několik podmínek. „Aby mohla být dávka ošetřující osobě vyplácena, základní podmínkou je její účast na nemocenském pojištění. U ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň sedm dnů hospitalizace v nemocnici. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu,“ popsala Radiožurnálu mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Dávku by podle odhadů ministerstva práce mohlo využít až 30 tisíc lidí každý rok - rozpočet a zdravotní systém by to ročně mělo stát asi dvě miliardy.