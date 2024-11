‚Dlouhodobé podfinancování‘. Bezpečnostní odbory protest neodvolají, upozorňují na enormní byrokracii

Unie bezpečnostních složek (UBS) ani po příslibu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na zvýšení platů policistů a hasičů o 2500 korun neustoupila od plánovaného protestu ve čtvrtek 21. listopadu před budovou ministerstva, uvedl předseda UBS Aleš Lehký. Odbory podle svého vyjádření na webu chtějí nadále upozornit na nízké platy policistů, hasičů i dalších příslušníků a zaměstnanců sborů a také na enormní byrokracii. Praha 14:02 16. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministra vnitra Vít Rakušan na tiskové konferenci po jednání se zástupci odborů bezpečnostních sborů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rakušan ve čtvrtek po jednání se zástupci odborů uvedl, že policisté a hasiči dostanou příští rok kromě již slíbených 1500 korun navíc v tarifní složce ještě tisícikorunový stabilizační příspěvek. Zvýšení platů se týká i dalších bezpečnostních sborů.

Odbory to považují za posun, podle čtvrtečního vyjádření Lehkého si však částku představovaly mnohem vyšší. Ministr dříve sliboval desetiprocentní nárůst platů, nyní je 6,9 procenta.

Protest Unie bezpečnostních složek podpořily i další odborové organizace včetně strážníků.

„Účelem protestní akce je zejména upozornit na dlouhodobé podfinancování bezpečnostních sborů a nedostatečné finanční ohodnocení příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů a současně i strážníků obecních a městských policií,“ uvedla UBS. Upozornit chce také na špatnou personální situaci v některých sborech a velkou byrokracii u policie.

Ministr vnitra považuje plánovaný nárůst o 2500 korun v současné době za maximum možného. Platy se mají zvedat o pět procent i v letech 2026 a 2027, příslušníkům podle Rakušana zůstane po tyto roky také stabilizační příspěvek.

Lehký ale označil rozdělení prostředků za balancování na hraně. Příslušníci by si chtěli celé zvýšení platů v tarifní složce.

Kvůli nízkým platům a rostoucí byrokracii protestovali někteří policisté již na začátku listopadu. V případech, kdy jim to zákon dovoloval, například neukládali pokuty. Místopředseda odborové organizace bezpečnostních sborů a organizátor protestů Martin Červenka dříve uvedl, že protestující žádají zvýšení platů o 4000 korun.

Upozornil na to, že podle něj raketově roste počet policistů, kteří od sboru odcházejí do tří let od vzniku služebního poměru. Nedokážou se z platu uživit a musí si hledat jinou práci, uvedl.