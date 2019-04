Dluhy dětí by mohli platit rodiče. Poslanci je chtějí ochránit před exekucemi

Děti do 15 let by už neměly být zodpovědné za dluhy za jízdu načerno nebo mobilní služby. Přešly by na jejich zákonné zástupce nebo lidi, kteří je mají v péči. Počítá s tím novela občanského zákoníku, kterou připravili poslanci ANO, ČSSD, opozičních Pirátů a KDU-ČSL. Cílem je, aby v budoucnu už děti nekončily v exekucích. Praha 19:30 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak vznikají dluhy dětí a kdo by je měl platit? Zákonodárci chtějí ochránit nezletilé před nezodpovědností jejich rodičů. (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

V Česku čelí exekucím přes 6000 dětí, například i ve věku pouhých dvou let. Další desetitisíce mladých lidí si svoje dluhy přinesly z dětství.

Typicky vznikají nezaplacenou pokutou za jízdu načerno, nevrácením knihy do knihovny nebo dluhem za mobilní služby, které si někdy rodiče pořizují i na jméno dítěte. Do budoucna by už ale takové dluhy vznikat nemusely.

„Za nezletilého ponese odpovědnost zákonný zástupce. Pokud je to ovšem nějaká jiná osoba, která o dítě aktuálně pečuje, tak nese tu zodpovědnost on. Pokud není ani tato osoba, přechází to na stát,“ vysvětluje pro Radiožurnál poslanec ANO Patrik Nacher.

„Druhá verze je, že by to byl zákonný zástupce za všech okolností, a pokud by nebyl, tak by tuto povinnost převzal stát,“ dodává.

Pod návrhem budou podepsání taky poslanci z ČSSD, Pirátské strany a KDU-ČSL. Podporuje ho například lidovecký poslanec Jan Bartošek.

„Tvrdý právnický výklad leží proti zdravému selskému rozumu. Je přece normální, že rodiče za děti dluhy platí. Funguje to také výchovně, kdy rodiče za děti dluhy zaplatí a doma si to s nimi vyřídí,“ popisuje Bartošek.

Některých dluhů by se novinka netýkala, například závazků způsobených nezletilými úmyslně či náhrady za škodu na majetku, například když nezletilí posprejují vlak.

Ministr spravedlnosti souhlasí

Na novele se podílela například organizace Člověk v tísni. „Věříme, že tento krok vyřešit malý díl problému je jenom jedním z kroků, které povedou k hlubší revizi toho, jak pomoci oddlužit část české společnosti, kdy část dluhů vznikla za podmínek, které měl stát dohledovat a za podmínek favorizujících advokáty a exekutory,“ dodává ředitel organizace Šimon Pánek.

Poslanci se chystají zřejmě už příští týden představit také návrh, který by řešil už dříve vzniklé dluhy dětí. Konkrétně by šlo snazší oddlužení pro lidi, kteří skončili v exekuci právě kvůli dluhům z dětství.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za ANO Radiožurnálu řekl, že iniciativu poslanců vítá. S návrhy v zásadě souhlasí, ale každý z nich má podle něj určitá rizika. Chce proto připravit vlastní vládní návrh, který by tyto problémy řešil.

Poslanci se domnívají, že díky podpoře napříč sněmovními kluby, má jejich novela šanci na úspěch.