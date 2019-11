Ústavní soud se zastal dětské dlužnice. Pohledávka jí vznikla v devíti letech kvůli jízdě načerno

Ústavní soud se zastal dětské dlužnice, která jela před deseti lety načerno v městské dopravě. Tehdy jí bylo devět let. Letos v létě zjistila, že je kvůli tomu v exekuci. Podle dřívějšího rozhodnutí Okresního soudu v Plzni měla teď už dospělá žena zaplatit jízdné i s přirážkou, úroky z prodlení a náklady řízení. Praha 22:37 25. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud se zastal dlužnice, které pohledávka vznikla v devíti letech. (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Dívka byla v době prvního projednání před soudem v péči diagnostického ústavu, její matka byla totiž drogové závislá. Dívčin opatrovník tehdy ani na jedno soudní jednání nepřišel, jak řekl Ústavní soudce Vojtěch Šimíček. „Okresní soud toleroval jeho úplnou pasivitu za situace, kdy pobyt stěžovatelky nebyl neznámý,“ uvedl.

Poslanci letos v létě schválili novelu insolvenčního zákona, která splácení dluhů z dětství řeší. Podle Kateřiny Valachové z ČSSD by se ale podmínky pro dětské dlužníky měly ještě zjednodušit – mohly by třeba přecházet na rodiče. „Případně by zkrátka platilo jednoduché pravidlo, že v osmnácti letech nemůže mít dítě více dluhů, než má majetku,“ říká pro Radiožurnál Valachová. Podle exekutorské komory má dluhy zhruba šest tisíc dětí.