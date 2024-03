Dluhy na zdravotním pojištění půjde letos splatit bez penále. Sněmovna to schválila v prvním čtení

Někteří dlužníci odvodů na veřejné zdravotní pojištění zřejmě dostanou ve druhé polovině letošního roku šanci na snazší vyrovnání. Pokud by se přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí, nemuseli by platit penále a exekuční náklady. Zavedení mimořádné úlevy předpokládá návrh zákona poslanců opozičního hnutí ANO a vládních KDU-ČSL, STAN a Pirátů, který ve středu schválila Sněmovna zrychleně v prvním čtení. Praha 13:11 6. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaplatit budou dlužníci muset do konce roku (ilustrační foto) | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

Předlohu, která doplňuje předchozí takzvaná milostivá léta či podzimy, nyní dostanou k posouzení senátoři. Prominutí penále a dodatečných nákladů by se podle předlohy mohlo týkat těch fyzických osob, vůči nimž byla nařízena daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku.

Zvýšení poprvé po deseti letech. Nesplácený dluh Čechů v 1. čtvrtletí stoupl o 0,3 procenta Číst článek

K úhradě dlužného zdravotního pojištění by se tito lidé museli přihlásit ve lhůtě od začátku července do konce listopadu. Zaplatit by je museli do konce roku. Dluhy vyšší než 5000 korun by mohli lidé splácet ve 12 měsíčních splátkách, dluhy nad 50 000 korun v 36 měsíčních splátkách. Pokud by zadlužený některou ze splátek neposlal, daňová exekuce by pokračovala.

Exekuce podle daňového řádu využívá podle předkladatelů v čele s Patrikem Nacherem (ANO) zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna, zaměstnanecké zdravotní pojišťovny spoléhají standardně na soudní exekutory.

„Vzhledem k tomu, že dřívější právní úpravy se týkaly pouze odpuštění penále a exekučních nákladů v rámci soudních exekucí, jeví se jako spravedlivé, aby shodná možnost byla poskytnuta i těm osobám, u nichž je celá dlužná částka předmětem exekuce podle daňového řádu,“ uvedli autoři předlohy, k nimž patří také Marek Výborný (KDU-ČSL), Barbora Urbanová (STAN) a Jakub Michálek (Piráti).

Desítky milionů korun

Očekávají, že o odpuštění penále požádají nižší tisíce dlužníků a celkový objem zaplaceného pojistného se bude pohybovat v desítkách milionů korun. Odpuštěné penále by mohlo podle předkladatelů představovat nižší desítky milionů korun.

Dlužníci zdravotního pojištění, kterým již nabíhá penále, ale ještě nečelí daňové exekuci, mohou podle předkladatelů žádat pojišťovnu o takzvané odstranění tvrdosti zákona. Většinou se jim odpouští podle nich nejméně polovina dlužného penále, v některých případech i celé.

V minulosti se konala dvě kola oddlužovací akce u veřejných institucí, týkala se dluhů vymáhaných v soudních exekucích. Loni přijali zákonodárci dvojici zvláštních zákonů o mimořádném odpuštění penále a dalšího příslušenství u dluhů na sociálních odvodech a u daňových dluhů.