Dluhy dětí by měli platit rodiče, myslí si čtyři pětiny lidí. Problém se týká 3500 nezletilých

Za dluhy dětí do 15 let by měli zodpovídat jejich rodiče. Podle průzkumu společnosti Median pro organizaci Člověk v tísni si to myslí 83 procent lidí. Výsledky průzkumu má Radiožurnál k dispozici. Exekucím podle Exekutorské komory čelí téměř 3500 nezletilých. Další desetitisíce mladých lidí si dluhy přinesly z dětství. Na problém od úterý upozorňuje Člověk v tísni v nové kampani. Praha 7:00 9. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdo má mít odpovědnost za dluhy dětí do 15 let? | Zdroj: Agentura Median/Člověk v tísni

Proč by děti neměly být za své dluhy zodpovědné, vysvětluje vedoucí dluhového poradenství společnosti Daniel Hůle. „Do patnácti let si dítě fakticky nemůže vydělat peníze na brigádě, nemá občanský průkaz, jeho schopnost uzavírat takovéto smluvní vztahy je omezená. A je nezbytné, aby důsledky z toho nesli rodiče, kteří jej vychovávají a mají i odpovědnost v jiných ohledech,“ říká.

Dluhy dětí by mohli platit rodiče. Poslanci je chtějí ochránit před exekucemi Číst článek

Pouze 14 procent dotázaných si myslí, že zodpovědnost je na straně dětí. Podle sociologa a spolupracovníka společnosti Median Daniela Prokopa většinový názor lidé sdílí bez ohledu na to, koho volí.

„V těch otázkách ohledně exekucí se neshodnou voliči různých stran, ale v této ano. A vlastně ve všech skupinách podle volených stran je ta podpora asi 80 procent, že by děti neměly mít odpovědnost za dluhy. Ta by se měla převádět na rodiče. Pohybuje se od 79 procent u voličů Tomia Okamury po 90 procent u středopravých voličů,“ upřesňuje Prokop.

Změnu podporuje i Exekutorská komora. „Jednak to umožní ukončení exekucí, které jsou v rozporu s platnou právní úpravou, ale hlavně i v rozporu s dobrými mravy. Věříme a doufáme, že tato zákonodárná iniciativa projde parlamentem České republiky co nejrychleji,“ říká její prezident Vladimír Plášil.

V průzkumu společnosti Median odpovídalo v první polovině ledna 831 lidí. Podle Exekutorské komory je v Česku 3476 exekucí vedených proti nezletilým. Z toho 2200 se týká dětí mladších 15 let. Další desetitisíce mladých lidí si svoje dluhy přinesly z dětství. Typicky vznikají nezaplacenou pokutou za jízdu na černo, nevrácením knihy do knihovny nebo dluhem za mobilní služby.

Kdo má mít zodpovědnost za dluhy dětí do 15 let? | Zdroj: Agentura Median/Člověk v tísni

Skupina poslanců hnutí ANO, ČSSD, Pirátů a KDU-ČSL předložila minulý týden návrh, podle kterého by zodpovědnost za dluhy dětí do 15 let přešla na jejich rodiče. Poslanci připravují taky novelu insolvenčního zákona. Ta by umožnila snazší oddlužení pro lidi, kteří mají dluhy z dětství. I tyto návrhy Exekutorská komora podporuje. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že chystá vládní návrh.