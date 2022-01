Od problematické dotace k insolvenci. Buštěhradský vědeckotechnický park má stamilionové dluhy

Dotaci na jeho stavbu řešili elitní detektivové a případ se dostal až k soudu. Teď má Strojírenský vědeckotechnický park v Buštěhradu další problém: město Kladno na něj podalo insolvenční návrh, ke kterému se připojují další věřitelé. Dluh parku dosahuje stovek milionů a firmy i město doufají, že své peníze ještě někdy uvidí. Původní zpráva Praha 5:00 5. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strojírenský vědeckotechnický park v Buštěhradu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cedule s nápisem „Strojírenský vědeckotechnický park“ uprostřed křižovatky na kraji středočeského městečka Buštěhrad ukazuje vzdálenost 600 metrů. Následuje cesta plná výmolů. Na jejím konci - vedle pole, na místě bývalé panelárny - stojí několik moderních průmyslových hal.

Závora i brána jsou otevřené dokořán, vrátnice vypadá prázdná. V celém areálu sice stojí desítky aut, pracovní atmosféra za jeho zdmi ale na první pohled nepanuje. Klid naruší jen vysokozdvižný vozík přejíždějící z jednoho vjezdu velké haly označené „H5“ do druhého a rozvážková služba, která zrovna dorazila s obědem. Přesto park vypadá udržovaně, nic nenasvědčuje tomu, že má stamilionové dluhy.

Jedna z hal buštěhradského vědeckotechnického parku | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ani zástupci firem, které si v Buštěhradu pronajímají prostory, o nich zatím neví. Minimálně podle vyjádření zástupců firmy Mugs, která sídlí na konci areálu a vyrábí reklamní hrnky a sklo. „Máme jen kusé informace. Jsme tu zhruba od září, funguje elektřina i internet,“ shodují se Karolína Urbancová a Roman Pinkava.

„To je věc obchodního charakteru a nevidím důvod, proč bychom to s vámi měli řešit,“ reaguje zase jednatel nedaleké firmy Black circle Leoš Siegel na dotaz, zda probíral problematickou situaci s pronajímatelem. Víc se vyjadřovat nechce.

Ředitel parku Jan Malina tvrdí, že zrovna v den příjezdu reportérů (v pondělí - pozn. aut.) chtělo vedení nájemníkům o dluzích říct. „Měli jsme s nimi domluvené schůzky, abychom je informovali o aktuální situaci,“ napsal prostřednictvím SMS v pondělí večer. Při úterním telefonickém hovoru ale vyloučil, že by informování klientů návštěva serveru iROZHLAS.cz odstartovala. „Ještě nevěděli, že na nás město Kladno podalo insolvenci. Takže jsme se domluvili, že se za nimi zastavíme a vysvětlíme jim situaci. A že se to budeme snažit vyřešit tak, aby se jich celá věc co nejméně dotkla,“ doplnil Malina.

Dluh z vodné a stočné

Jaké „novinky“ tedy nájemcům sdělili? Z otevřených zdrojů je jasné, že buštěhradský Strojírenský vědeckotechnického park je ve finančních potížích. Před deseti lety ho vybudovala společnost Konstrukční oceli CZ a dodnes v něm drží minoritní podíl. Majoritní část patří společnosti Iron company. V obou figuruje Jiří Mráček, který je zároveň i jednatelem buštěhradského parku. A právě tomu teď hrozí, že o celý areál přijde.

Před Vánoci na park totiž podalo město Kladno insolvenční návrh. Dluh podle dokumentů vznikl za využívání kanalizace bez toho, aby majitel areálu platil patřičný poplatek.

„Od července 2017 do července 2020 docházelo ze strany dlužníka k neoprávněnému vypouštění vod do jednotné kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy, neboť dlužník odmítal a neustále podpis smlouvy oddaloval, je tedy povinen vlastníkovi kanalizace uhradit vzniklé ztráty,“ píše se v insolvenčním návrhu. Škodu město vyčíslilo na základě přiložených faktur na téměř 1,9 milionu korun. Další zhruba čtyři miliony pak požaduje jako „úrok z prodlení“. Ten navíc stále narůstá.

Advokátní kancelář, která Kladno zastupuje, serveru iROZHLAS.cz potvrdila, že je návrh připravený a bude se jím zabývat insolvenční soud. Celá záležitost je nicméně zatím v začátcích.

Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) má nicméně za to, že město jednat muselo. Insolvenční návrh je totiž podle něj jediná možnost, jak se o dluh přihlásit. „Nic jiného nám nezbývalo, protože neplatili vodné a stočné. Dodávali jsme jim pitnou vodu, oni ale musí platit i srážkové vody, které jdou k nám do kanalizace. A my teď s péčí řádného hospodáře musíme peníze požadovat zpátky,” řekl Volf pro server iROZHLAS.cz.

Podle něj jsou problémy se Strojírenským vědeckotechnickým parkem dlouhodobé. „Ze startu všechno vypadalo nadějně, bezvadně. Pak ale nedodrželi dotační podmínky, byla jim odebrána dotace,“ říká primátor s tím, že podrobnosti počátku problémů vědeckotechnického parku přesně nezná.

Jak ale primátor přiznává, šance, že by město své peníze skutečně získalo, je prakticky nulová. „Když vidím částky, které tam jsou (u dalších věřitelů - pozn. aut.), tak si nemyslím, že bychom ten dluh někdy získali zpátky. Je to možné, ale spíše to bude hodně problematické, protože jsme opravdu malý článeček toho obrovského dluhu, který mají,” vysvětlil Volf.

Další věřitelé

Kladno totiž není zdaleka jediným, kdo po Strojírenském vědeckotechnickém parku vymáhá dlužnou částku. Podle otevřených zdrojů se k insolvenčnímu řízení připojila také firma Prague Store CZ. Ta požaduje po Strojírenském vědeckotechnickém parku 93 797 074,62 korun včetně příslušenství.

Firma se sídlem v rodinném domě na pražských Petřinách převzala pohledávku od původního věřitele – banky Equa bank. Ta podle informací z insolvenčního rejstříku poskytla Strojírenskému vědeckotechnickému parku dva úvěry. První včetně příslušenství na 29 800 070 korun. Druhý pak na 63 997 004 korun. Server iROZHLAS.cz oslovil člena vedení Prague store Miroslava Koláře, ten však na zaslané dotazy do vydání článku neodpověděl.

Zástupci parku přesto věří, že se jim podaří dluhy splatit. Podle ředitele Maliny by to mohli stihnout do deseti let. „Přes tu složitou situaci se nám podařilo zajistit chod parku. Bohužel ale nemůžeme poskytovat žádné další služby. Je ale z čeho splácet. Stihnout bychom to mohli do 10 let,“ uvedl. Jednatel Mráček situaci komentovat nechtěl.

Konkrétní kroky ale zatím není ředitel Malina schopen vyjmenovat. „Budou vycházet z rad daňových poradců a advokátů. Musíme sladit jednotlivé kroky. Insolvenční zákon nám dává dost možností, jak fungování společnosti zachránit,“ podotkl.

Handrkování o dotaci

Jenže ve hře je ještě více než dvě stě milionů korun. Ty měla firma dostat z evropských fondů a ministerstvo průmyslu a obchodu jí je skutečně poskytlo, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdila mluvčí Miluše Trefancová.

„V rámci Operačního programu Podnikání a inovace byl podpořen projekt, kdy příjemcem dotace byla společnost Strojírenský vědeckotechnický park. Projekt byl předmětem kontroly na místě, kterou provedli pracovníci MPO. Závěry z kontroly byly taktéž předány místně příslušnému finančnímu úřadu,” vysvětlila Trefancová.

Dotace vědeckotechnickým parkům v Česku Během let 2007-14 získalo dotaci na provoz*, rozšíření nebo výstavbu 55 vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů nebo inovačních center. Období udržitelnosti projektů bylo 10 let. V období od roku 2014 pak získalo dotaci 35 subjektů. Udržitelnost je mezi 5-15 lety. Pět projektů dotovaných vědeckotechnických parků období udržitelnosti nesplnilo a skončilo. Výše poskytnutých dotací se liší podle vyhlášené výzvy a podporovaných aktivit. V některých výzvách dosahuje podpora až 300 milionů korun. Průběžně je z dotací provozováno 5 vědeckotechnických parků – průměrná výše poskytované dotace činí 2,2 milionů korun. *data ministerstva průmyslu a obchodu

Ten se případem zabývá, potvrdila redakci mluvčí Jiřina Plašilová. „Odkazovaná povinnost ve výši 223 839 370 korun byla opravdu finančním úřadem uložena, a to zajišťovacím příkazem,” odepsala na dotaz redakce s tím, že bližší informace z důvodu mlčenlivosti nemůže poskytnout.

Problematickou dotací se už v roce 2016 začala zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Jak psaly Hospodářské noviny, jednatel Strojírenského vědeckotechnického parku v Buštěhradě Jiří Mráček měl s právníkem Vladimírem Ludvíkem coby zástupcem dodavatelské firmy záměrně předražovat náklady na výstavbu a vybavení parku a následně si faktury nechávat od resortu proplácet.

Dozorující státní zástupce Jan Krestýn podal obžalobu předloni v červnu, případ má tak aktuálně na stole Městský soud v Praze. „Probíhá hlavní líčení, v současné fázi výslechy svědků,“ uvedl mluvčí soudu Adam Wenig. Podle informací serveru iROZHLAS.cz čelí obžalobě Jiří Mráček, právník Vladimír Ludvík a Strojírenský vědeckotechnický park. Oběma podnikatelům hrozí až deset let vězení.

To potvrzuje i ministerstvo financí, které u soudu uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši 229 696 050 korun. Přestože se částky resortu a úřadu liší, jde podle mluvčího ministerstva financí Tomáše Weisse o stejnou dotaci.

„Ministerstvo požaduje částku 229 milionů korun. Rozdíl oproti 223 milionům korun, kterou uplatňuje finanční úřad středočeského kraje, je v tom, že oba úřady uplatňují nárok z jiného titulu. Ministerstvo to řeší z pohledu poškození finančních zájmů Evropské unie a finanční úřad z pohledu porušení rozpočtové kázně,“ popsal. „Oba úřady se v tuto chvíli propojily, aby zkusily částky nějakým způsobem sladit v jednu, kterou budou vyžadovat,“ dodal mluvčí Weiss.

Ředitel parku Malina nechce předjímat, co by s areálem a jeho nájemci bylo v případě, že by městský soud rozhodl v jeho neprospěch a dluh skutečně uznal. Už vyšetřování údajného dotačního podvodu některé klienty od spolupráce odradilo – například pražské České vysoké učení technické. „Nechtějí být spojeni s problematickými partnery,“ vysvětlil Malina.