‚Dluží mi kufr zlata,‘ tvrdí Fischer o podnikateli, z jehož vraždy ho chorvatská policie podezírá
- Radiožurnál zjistil další podrobnosti k případu podnikatele Burkova, který zmizel v červnu v Chorvatsku. Z jeho vraždy je podezřelý billboardový boss Anton Fischer.
- Fischer se před chorvatskými vyšetřovateli hájil tím, že Burkov ve skutečnosti utekl do Černé Hory, protože Fischerovi dlužil peníze za 55 kilogramů zlatých slitků. Zlato si prý předali v kufru v apartmánu na ostrově Vir.
Chorvatští vyšetřovatelé už třetí měsíc rozplétají případ zmizení Alexe Burkova. Podnikatel s českým pasem se v červnu v Chorvatsku vydal potápět se svým obchodním partnerem, českobudějovickým podnikatelem Antonem Fischerem. Do apartmánu se ale vrátil jen jeden z nich. Burkov je od té chvíle pohřešovaný a Fischera policisté poslali do vazby. Podezírají ho z vraždy.
Fischer od počátku vinu odmítá a jak zjistil Radiožurnál, přišel s verzí, že Burkov utekl do Černé Hory. U vazebního soudu v Zadaru Fischer tvrdil, že Burkovovi na jaře 2024 předal kufr plný zlatých slitků v hodnotě 100 milionů korun. Burkov jej prý převzal na ostrově Vir, kde Fischer provozuje apartmány a kde byli oba muži ubytovaní i letos v době zmizení Burkova.
Že se Fischer právě touto výpovědí brání před chorvatskými úřady, Radiožurnálu potvrdil jeho spolupracovník Tomáš Plánský, který u vazebního soudu v Zadaru vypovídal jako svědek. V České republice Plánský spolu s Fischerem čelí obvinění z několika trestných činů kvůli útokům na lidi, kteří odstraňují jejich nelegální billboardy. Že oba muži před chorvatskými úřady mluvili o zlatě, Radiožurnálu potvrdil i další zdroj přímo od zadarského soudu.
Podle Fischerovy obhajoby se před více než rokem domluvili, že Burkov zpeněží 55 kilogramů 24karátového zlata a za tyto peníze nakoupí pozemky pro společný developerský projekt na na břehu Slapské přehrady.
Jenže rok po údajném předání zlata, tedy v květnu 2025, podle tvrzení Fischera začalo být jasné, že Burkov půjčku nesplatí. A proto po něm začal peníze vymáhat. O měsíc později Burkov během společného potápění v moři zmizel. Fischer říká, že neměl žádný důvod zabít člověka, který mu dlužil peníze.
Alex Burkov je nezvěstný a nemůže se k půjčce vyjádřit. Radiožurnál ale kontaktoval jeho bratra Ruslana Burkova, který podniká společně s Alexem Burkovem a který s ním napůl vlastní jejich klíčové firmy.
„Žádné zlato neexistuje. Je to výmysl, který má zničit naše jméno, naši rodinu a naši firmu,“ říká starší bratr pohřešovaného muže.
Chorvatský prokurátor nechtěl detaily vyšetřování komentovat. „Jelikož vyšetřování není dle trestního řádu Chorvatské republiky veřejné, nemůžeme vám poskytnout podrobné informace o provedených důkazních úkonech ani o tom, jaké další důkazní úkony hodláme provést, a to vše v zájmu vyšetřování,“ napsala Radiožurnálu mluvčí Župního státního zastupitelství v Zadaru Marijana Stipićová.
Fischerovi spolupracovníci nedávno začali po Burkovově firmě peníze vymáhat. Zápůjčku zlata dokládají smlouvami a předávacími dokumenty. Dokumenty podle nich dokládají, že si Burkov a firma Erkado CZ (dnes přejmenovaná na Door Holding Europe – pozn. red.) půjčili 30 kilogramů zlata v hodnotě 53 milionů korun a 25 kilogramů zlata v hodnotě 44 milionů korun.
Ve smlouvách se píše, že zápůjčka bude použitá na dražbu pozemků na Slapech, kterou pořádal český stát. Splatnost zápůjčky měla být 9. května 2025. Alex Burkov měl ručit vlastním majetkem i podílem ve společnosti, ve které drží 50 % akcií on a 50 % akcií jeho bratr Ruslan.
Ruslan Burkov odmítá, že by bratr Alex za jeho zády uzavřel jakoukoliv dohodu o zápůjčce.
„V účetní evidenci za rok 2024 nejsou vykázány žádné půjčky zlata ani jiné prostředky odpovídající hodnotě 55 kg zlata. Pravost předloženého dokumentu a podpisu může posoudit pouze k tomu příslušný odborný orgán, a to nikoli na základě pouhé fotografické kopie,“ napsal Radiožurnálu Ruslan Burkov.
„My jsme nejenom bratři, my jsme s Alexem přátelé a kamarádi. Jezdíme spolu na dovolenou, slavíme společně svátky, máme společnou místnost v kanceláři. Kdyby on měl něco bokem, tak já bych o tom věděl, to by nešlo utajit,“ dodal Burkov.
Jestli chorvatská policie Fischerovi uvěřila, není zatím jasné. Faktem ale je, že Anton Fischer byl v minulosti v České republice vícekrát trestaný, mimo jiné za manipulaci s účetnictvím nebo za to, že pod pohrůžkou násilím donutil jiného muže podepsat falešnou směnku. V letech 2004 a 2005 se na Slovensku přiznal také ke dvěma únosům podnikatelů a k podílu na úkladných vraždách dvou mafiánských bossů.
Fischer Radiožurnálu nedlouho před osudovým výletem do Chorvatska řekl, že „kufr zlata“ získal jako „kompenzaci za byznys“ s podnikatelem Františkem Savovem. Šlo o autosalon, ve kterém Fischer tehdy prodával vozy Hyundai.
Fischerova firma HYUNDAI – Fischer CZ se po několika letech provozu dostala do významných dluhů a v roce 2016 se jejím majitelem stala společnost Equipment se skrytým vlastníkem. Autosalon skončil v rukou Františka Savova, zatímco Fischer si odnesl dluhy. Teď Fischer tvrdí, že ho Savov po čase sám kontaktoval, aby mu nabídl odškodnění.
„Zhruba po třech letech František Savov nějakým způsobem zjistil určité informace z mojí minulosti na Slovensku, které ho vedli k závěru, že by mohl mít důvodnou obavu o bezpečnost svojí rodiny, kterou má v Čechách. Nechci říct, že jsem byl vyplacený za Hyundai, protože Hyundai dodnes čelí insolvenci a tyto peníze měly, pokud by to bylo za Hyundai, náležet věřitelům. Ale můžu potvrdit, že za ty útrapy, kterými si prošla moje rodina, jsme byli vyplacení člověkem, který zastupoval Františka Savova. Nějakým bolestným, které bylo ve zlatě, ve větším množství. Bylo to víc než 50 kg čistého, ryzího investičního zlata. V tom čase to mělo hodnotu zhruba 100 milionů korun,“ řekl Radiožurnálu Fischer.
František Savov čelí v Česku obžalobě z krácení daní a praní špinavých peněz. Podle vyšetřovatelů se už víc než deset let skrývá v Londýně před vyšetřováním, soudkyně proto rozhodla, že proti němu povede řízení jako proti uprchlému.
Savov odmítá, že by Fischerovi vyplatil jakoukoliv částku, tím méně ve zlatě.
„František Savov nezná Antona Fischera, nikdy s ním nijak nejednal a ani s ním nedělal žádnou transakci, stejně tak žádná z firem Františka Savova,“ uvedl pro Radiožurnál Savovův mluvčí Jan Hrubeš.
Savov se k vlastnictví Hyundaie přiznal v roce 2019 do médií. Trvá ale na tom, že nikdy nejednal přímo s Fischerem.
„Celá transakce Hyundai České Budějovice se odehrávala bez jakékoliv účasti Fischera. Šlo o transakci s věřiteli firmy Hyundai České Budějovice, kdy věřitelé realizovali své zástavy na movitých i nemovitých věcech. Banky a importér (dceřiná firma korejského Hyundai), kterým Fischer dlužil, odprodali své pohledávky a zásoby – Fischer tedy k takové transakci absolutně nebyl potřeba,“ popsal Savovův mluvčí.
Pátrání po nezvěstném Burkovovi a vyšetřování možné vraždy v Chorvatsku stále pokračuje. Na konci srpna soud opět vyhověl žalobci a prodloužil Fischerovi vazbu o další dva měsíce.