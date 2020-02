Dlužníkům zůstane v rámci životního minima o 800 korun víc, navrhuje ministerstvo spravedlnosti

Lidem v exekuci nebo v osobním bankrotu by mohlo zůstat o 800 korun víc než teď. Ministerstvo spravedlnosti plánuje zvednout nezabavitelnou částku, která je aktuálně na výši 6600 korun. Finančně polepšit si mají také ti dlužníci, kteří vyživují děti nebo třeba manželku. Návrh vítají neziskové organizace a je na něm shoda v koalici. Věřitelé se ale obávají, že kvůli změnám vymohou zpět méně peněz. Praha 10:15 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle posledních údajů Exekutorské komory bylo předloni v exekuci 821 tisíc lidí (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Problém s dluhy má třeba seniorka Oldřiška, která bydlí v Braňanech v Ústeckém kraji. „Chodila jsem do práce, vzala si půjčku, pak jsem v práci skončila, byla na úřadu práce, a tím pádem to všechno naskákalo a ještě jsem šla o dva roky dřív do důchodu,“ svěřuje se pro Radiožurnál.

Letos může exekutor srazit ze mzdy nebo třeba z důchodu jen tolik, aby dlužníkovi zůstalo minimálně 6608 korun měsíčně. Nově by se měla částka zvýšit na 7434 korun. Změnu nařízení vlády připravuje ministerstvo spravedlnosti.

„Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh na zvýšení nezabavitelné částky na základě doporučení Rady vlády pro lidská práva přijmout opatření proti předlužení obyvatel České republiky,“ vysvětluje důvody mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Nezabavitelná částka se počítá z životního minima a normativních nákladů na bydlení. Jde o dvě třetiny součtu těchto částek. Nově by to byly tři čtvrtiny. Víc peněz by mělo zůstat také dlužníkům, kteří vyživují děti nebo další osoby. Zatímco teď jim zůstává 1652 korun, nově to má být 2478 korun.

Změny podporuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z koaliční ČSSD. „Ty návrhy chválíme, mohlo by to být ještě v příštích týdnech schváleno vládou, to řešení bude velmi rychlé, a tím pádem se nám celá ta věc hodně posune,“ říká.

Stoupající životní náklady

Neziskové organizace, které pomáhají dlužníkům, připomínají, že v posledních letech výrazně stoupají životní náklady. Navýšení nezabavitelné částky proto vítají, říká například Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

„Zároveň bychom ale považovali za vhodnější řešení, pokud by nezabavitelné minimum bylo navázáno na vývoj minimální nebo průměrné mzdy, tak aby se zvyšovalo průběžně s růstem cen v ekonomice.“

Exekutorská komora bude případnou změnu respektovat. Podle prezidenta komory Vladimíra Plášila dopady změny ukáže až čas. Výhrady má k návrhu Asociace věřitelů. Podle jejího prezidenta Pavla Staňka věřitelé v důsledku získají méně peněz na pohledávky.

„Bude se možná to uspokojení oddalovat, nebo dokonce k němu nedojde vůbec. Exekuční řízení se teoreticky tak může i docela dobře prodloužit. Případně, pokud nebudou srážky ze mzdy postačovat, tak exekutor může přistoupit potom i k invazivnějším způsobům exekucí,“ uvedl Staněk.

Staněk se domnívá, že víc peněz by mělo zůstat těm, kteří si najdou lépe placenou práci. Už v loňském roce vláda nařízení upravila tak, aby si polepšili dlužníci s vyššími příjmy.

Podle posledních údajů Exekutorské komory bylo předloni v exekuci 821 tisíc lidí. Dalších víc než 100 tisíc lidí je v osobním bankrotu.