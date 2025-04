Dnešní konzervativní levice převzala řadu témat pravice z 90. let. I proto jsem levičák, říká Bobošíková

Pokus číslo čtyři. Bývalá europoslankyně a novinářka Jana Bobošíková se napočtvrté zkusí na podzim probojovat do Poslanecké sněmovny, povede středočeskou kandidátku hnutí Stačilo! Dříve vystupovala jako zastánkyně Václava Klause a pravicová politička, dnes už o sobě říká, že je levičák, a jako jedna z garantek ekonomického programu plánuje vyšší zdanění vysokopříjmových podnikatelů a „větší moc lidu“. Rozhovor Praha 10:10 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Bobošíková na tiskové konferenci k představení lídrů kandidátek a programu hnutí Stačilo! pro sněmovní volby 2025 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Oslovila jste hnutí Stačilo! ke kandidatuře vy, nebo vám to nabídli oni?

Oslovila mě Kateřina Konečná a já jsem to přijala velmi ráda, protože mi politika hnutí Stačilo! a jeho osobností opravdu konvenuje.

Konečná povede Stačilo! do sněmovních voleb. Krajskými lídry budou Bobošíková či Sterzik Číst článek

Ve vašem volebním spotu z roku 2013 jste říkala: „Často se mě ptáte, proč pořád někam kandiduji.“ Co jsou hlavní důvody, proč jste do toho teď šla?

Jednak mi opravdu konvenuje program hnutí Stačilo! a jednak si myslím, že je třeba udělat něco pro to, aby se moc vrátila do rukou lidí.

Rozumím tomu, že to, co říkám, může působit jako fráze, ale máme v Ústavě, že zdrojem veškeré moci v naší zemi je lid, a obávám se, že jsme dnes v situaci, kdy zdrojem této moci jsou spíš marketingové agentury, nadnárodní korporace, třeba i agentury dělající průzkumy veřejného mínění nebo velká média a zapomíná se na to, že zdrojem moci mají být opravdu občané této země.

Chci udělat všechno pro to, a tak jsem to dělávala vždycky, aby lidé věděli, koho volí, jaké má názory, ať už s ním souhlasí, nebo nesouhlasí, ale aby nevolili marketingové produkty. To je ten důvod.

A mé hodnoty jsou pořád stejné: práce, odvaha, rodina, vlastenectví. V tom bych řekla, že zůstávám po desetiletí neměnná.

Levičák, nebo pravičák?

V poslední době se řeší, že socioekonomická pravolevá osa už tolik v dělení současné politiky nefunguje a začíná převládat vymezení na konzervativně a tradicionalisticky smýšlející proti liberálnějším a progresivnějším proudům. Jak si svou kandidaturu za Stačilo!, kde je hlavní silou KSČM, dokážete obhájit? V minulosti jste měla blízko spíše k pravicovým politickým proudům kolem Václava Klause.

Byly doby, v 90. letech, kdy pravice v této zemi byla vlastenecká. Byly doby, kdy pravice v této zemi podporovala rodiny. Byly doby, kdy pravice v této zemi zastávala národní zájmy. A byly také doby, kdy pravice dbala o to, aby živnostníci měli ke své práci odpovídající podmínky, protože pravice věděla, že živnostníci a drobní podnikatelé jsou v tom nejlepším slova smyslu páteří této země.

Stačilo! neuspělo se stížností u Ústavního soudu. Hlasy v Libereckém kraji se přepočítávat nebudou Číst článek

Dnes pravice nic z toho nedělá. Máme tu pravicové strany, které hovoří o tom, že by se mělo zrušit právo veta, to přece se suverenitou a s vlastenectvím nic společného nemá. Máme tu Jiřího Pospíšila, politika pravicové strany, dokonce vládní pravicové strany TOP 09, který se nyní spolu se svým přítelem stává otcem dítěte, které jim odnosila náhradní matka. To také není příliš pravicový koncept rodiny, alespoň já to tak nevnímám.

Máme vládu, která si říká pravicová, ale která takovým způsobem zatlačila na živnostníky a na ty, kteří vydělávají nejméně, že to vůbec s pravicí nemá nic společného.

Politické strany, které si dnes říkají pravice, rozhodně nepovažuji za pravicové ve friedmanovském slova smyslu. Srdce mě táhne tam, kde myslí na rodinu, na občany, na mír, na národní zájem.

Pan Lipavský, který kandiduje na kandidátce Spolu za ODS v Praze, nebo pan Pospíšil, to má být dnes pravice? Pokud se vrátíme k dělení na pravici a levici, tak jsem hluboce přesvědčená, že současná autentická levice, nikoliv progresivistická, ale autentická konzervativní levice, převzala řadu témat pravice z 90. let.

Okamura má v Konečné po letech silného soupeře v boji o radikální voliče. Jeho SPD má zatím navrch Číst článek

Když to shrnu, tak kdybyste se měla vymezit, vybrala byste si dnes, že jste spíš levičák než pravičák?

Jednoznačně. Protože co u nás dnešní pravičák dělá, teď mluvím o činech této vlády, která si říká pravicová nebo středopravá, tak to nemá s klasickým učebnicovým pojetím pravice a ani s pojetím pravice z 90. let vůbec nic společného.

Změna daní a odvodů

Máte v rámci Stačilo! nějakou programovou gesci?

Ano, mám na starosti ekonomiku.

Budete tedy kandidátkou na některé ekonomické ministerstvo nebo do sněmovních výborů, třeba hospodářského nebo rozpočtového, a budete vytvářet ekonomickou část programu Stačilo!?

Tak bych to neřekla. Program připravujeme společně, konzultuje ho s námi paní docentka Ilona Švihlíková, ale až bude hotov, tak budu jedním z jeho nositelů. Samozřejmě hlavní bude lídryně Kateřina Konečná, ale já tam budu mít na starosti ekonomické otázky.

Europoslankyně Jana Bobošíková (vlevo) a předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná na tiskové konferenci k představení lídrů kandidátek a programu hnutí Stačilo! pro podzimní sněmovní volby | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Budete do ekonomické části programu Stačilo! projektovat to, co jste zastávala v minulosti? Vracím se trochu k té ideologii a jak jste říkala, že dnešní levice převzala řadu témat pravice z 90. let. Budete tedy prosazovat pravicové postupy, jako jsou například daňové úlevy pro živnostníky či uvolnění podnikatelského prostředí, anebo to bude více po vzoru tradičního komunistického programu, tedy větší role státu či progresivní zdanění, což má KSČM stále v programu?

Ráda odpovím, nechci být ale ošklivá.

Stačilo! je hnutí, na jehož kandidátce kandidují jak nezávislé osobnosti, tak členové různých stran, včetně strany komunistické. Stejnou optikou se můžeme podívat třeba na hnutí ANO, na jejichž kandidátkách také kandidují dnes už bývalí členové různých stran. Takže to neustálé šermování s komunismem, nejsem si jistá, zda je úplně namístě.

Turek, Konečná a Klaus? Tajné služby podezřívají Írán a Rusko z hledání spojenců, tvrdí Slonková Číst článek

Odkazoval jsem na program KSČM jako jedné ze stran ve Stačilo! Nejde mi o komunistickou ideologii, ale o KSČM jako stranu.

Stačilo! má dnes takový ekonomický program, který má zajistit, aby ti, kteří skutečně poctivě pracují, tak aby za svou práci dostali odpovídající odměnu.

Podle posledního průzkumu PAQ Research je v této zemi 17 procent občanů, kteří vydělávají méně než polovinu průměrné mzdy, a tito občané platí poměrně vyšší zdravotní a sociální pojištění než nejvyšší příjmové skupiny. To je obrovský příklad sociální nerovnováhy a nespravedlnosti, který je nutné narovnat. Takže pokud se bavíme o daních, o odvodech, tak bychom chtěli ulevit těm, kteří jsou dnes nespravedlivě odvody drásání více než ty vysokopříjmové skupiny, kde je poměr odvodů nižší vůči platu.

Když se zeptám z jiné strany, bude chtít Stačilo! snížit daňové a odvodové zatížení nízkopříjmových a zároveň více zatížit vysokopříjmové?

V žádném případě nebudeme pro progresivní zdanění u fyzických osob, ale budeme pro nejrůznější zdanění vysokopříjmových podnikatelských skupin.

Ještě nebudu prozrazovat podrobnosti, protože Kateřina Konečná nedávno řekla jednu z našich třešniček na dortu, kterou jsme pečlivě spočítali, a sice že uděláme mimořádné zdanění zbrojařských firem a okamžitě to od nás převzalo ANO. Omlouvám se, ale nebudu konkrétní, protože ty věci máme propracované, víme, kolik by se na nich dalo přinést do státního rozpočtu, ale nechci je ještě sdělovat, protože se nechceme dostat do stejné situace jako se zdaněním zbrojařů.

Tisková konference k představení lídrů kandidátek a programu hnutí Stačilo! pro sněmovní volby 2025 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Boj o opoziční voliče

Právě s hnutím ANO, ale i se spojenectvím kolem SPD či Motoristy se bude Stačilo! přetahovat o přízeň lidí zklamaných ze současného vývoje i této vlády. Budete se v kampani do těchto opozičních stran opírat? Už jste zmínila, že vám ANO sebralo téma zdanění zbrojařských firem, před evropskými volbami jste zase grilovala Filipa Turka. Budete v tom pokračovat? A je to špičkování se s potenciálními budoucími koaličními partnery, nebo vážný boj o hlasy opozičních voličů?

Když dovolíte, samozřejmě odpovím, ale začnu grilováním Filipa Turka. Přiznám se, že vůbec nevím, proč novinářům tak utkvěl v paměti můj rozhovor s panem Turkem.

Voličské překryvy: ANO má k sobě natěsno přivázáné ostatní opoziční strany a může je luxovat Číst článek

Jestliže někdo na sociálních sítích napíše „Petr Kellner do plynu“, tak jak novinářsky, tak lidsky považuji za neprofesionální a nelidské se na to toho člověka nezeptat. A pak už ať každý posoudí, jestli to v 27 letech, kdy to tam napsal, byla mladická nerozvážnost, nebo zda to bylo něco jiného.

Pokud jde o potenciální politické partnery, naším cílem je ve volbách uspět a jsem toho názoru, že koalice nebo různá souručenství se uzavírají po volbách na základě programu.

Na tiskové konferenci před měsícem, kdy jste představovali krajské lídry, řekla vaše jednička v Karlovarském kraji Pavel Navrátil (KSČM): „Nejsem osobně spokojený s prací v Poslanecké sněmovny a s úrovní politické kultury v České republice, osobně to dávám za vinu politickým stranám, jako je ANO a SPD.“ Když se na práci současné sněmovní opozice díváte zvenčí, chápete jejich strategii, kterou tvoří dlouhé obstrukce, a vede to dle vás ke kýženému?

Mám-li být upřímná, v mnoha ohledech se mi jejich strategie nelíbí, ale je to jejich strategie a já to respektuji. Třeba si myslím, že na ta jednání týkající se výdajů na zbrojení měla opozice jít a po tom setkání měla naprosto otevřeně informovat o tom, co se tam dělo.

Oslava 80. narozenin Miloše Zemana. Hana Lipovská (vpravo), Vojtěch Filip a Jana Bobošíková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Oslava 80. narozenin Miloše Zemana. Hana Lipovská (vpravo), Vojtěch Filip a Jana Bobošíková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vaše politická kariéra je částečně spojena s oběma exprezidenty, Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Se Zemanem jste měla zajímavou anabázi během prezidentských voleb 2013, jak je vidět i v tehdejším dokumentu Hledá se prezident, kde to nevypadalo, že jste nejlepší přátelé. Loni jste ale byla na jeho oslavě narozenin na Hluboké a on o vás následně řekl: „Jana Bobošíková má politický talent a myslím, že by měla být v českém Parlamentu.“ Bude Stačilo! usilovat o jejich podporu?

To si nemyslím. Stačilo! si samozřejmě váží každé podpory. Hlavně si myslím, že tam jsou karty rozehrány. Pan prezident Zeman naprosto jasně říká, že bude volit hnutí ANO a pan prezident Klaus podporuje Motoristy.

Ptám se i proto, že oba v minulosti už několikrát své favority změnili. Prezident Zeman podporoval i ČSSD, SPOZ a zamířil i na sněm SPD, prezident Klaus zase ODS, Svobodné, Trikoloru a SPD a nyní tedy Motoristy. Jejich předseda a Klausův mluvčí Petr Macinka mi v rozhovoru říkal, že jste si v roce 2013 dala před volbami na billboard vaší formace Hlavu vzhůru Klausovu podobiznu bez jeho vědomí. Mohla byste se k tomu ještě vrátit, jak to tehdy bylo?

Bylo to s vědomím prezidenta Klause, který tehdy Hlavu vzhůru podporoval, dokonce o tom vydal obsáhlé prohlášení a podpořil nás i na mítinku.

Volfová a Volný

Jste ještě politicky v kontaktu s Janou Volfovou?

Ne, nejsme.

‚Chtěl vyvolat paniku a strach.‘ Odvolací soud potvrdil podmínku exposlance Volného za šíření dezinformací Číst článek

Společně jste více než dekádu spolupracovaly, třeba ve straně Suverenita, naposledy ještě ve volbách 2021, kdy jste společně kandidovaly za Volný blok. Její strana se nyní jmenuje ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie a jejím předsedou je Jiří Paroubek. Po krajských volbách jednali, že by se připojili ke Stačilo!, ale nevyšlo to, vetovali je národní socialisté z ČSNS. Jak to vnímáte? Byla byste s ní ráda pokračovala?

Já kandiduji jako nezávislá na kandidátce Stačilo!, které je výsledkem dohody tří politických stran KSČM, SD-SN a ČSNS. Plně respektuji, že tyto špičky z politických stran spolu s předsedou hnutí Stačilo! Danielem Sterzikem rozhodovali o tom, s kým půjdou a s kým nepůjdou do voleb.

Nedávno jsem poslouchala pana Sterzika, když vysvětloval, že Stačilo! jako hnutí neodcházelo od jednacího stolu, ale že to byli vždy ti druzí. Ať už když to nevyšlo se SOCDEM, nebo ČSSD. Nic dalšího k tomu říci nemohu, nebyla jsem u těch jednání a ani za ně nemám žádnou zodpovědnost.

Stejně jako jsem se ptal na paní Volfovou, doptám se i na Lubomíra Volného, který Volnému bloku lídroval. Plánujete s ním ještě politicky spolupracovat?

Politicky ne, ale nedávno pořádal setkání mimoparlamentních stran v Ostravě a požádal nás, jestli bychom mu nepomohli prostřednictvím našeho kanálu, tak jsme tu pozvánku odvysílali. Máme normální vztahy, jednou za půl roku si napíšeme esemesku.

Jak se dnes díváte na jeho billboard s Vladimirem Putinem? Netrápí vás, že si vás lidé spojí, když jste spolu v roce 2021 kandidovali?

Jsem dospělý člověk, který se snaží být zodpovědný za své činy. Vím, proč jsem kandidovala s panem Volným, jsem ráda, že jsem mohla tou volební kampaní projít, nevidím v tom vůbec žádný problém. Jestliže má billboard s Putinem, a jestliže to tak cítí, tak to je jeho věc.