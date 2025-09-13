Dny evropského dědictví otevřou stovky památek po celém Česku. Zahájení bude v Českých Budějovicích

Stovky památek a běžně nepřístupných míst se v Česku o víkendu otevřou během Dnů evropského dědictví. Národní zahájení bude v sobotu v Českých Budějovicích, které slaví 760 let od založení. Jeho součástí je výstava v Dominikánském klášteře, která představuje Nositele tradice lidových řemesel. „Nositel nesmí být jen mistrem v oboru, musí vychovávat další generace,“ říká ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Květa Vitvarová.

Samsonova kašna v Českých Budějovicích.

Národní zahájení Dnů evropského dědictví se v sobotu dopoledne odehraje v Českých Budějovicích (ilustrační foto) | Foto: Jiří Čondl | Zdroj: Český rozhlas

S Květou Vitvarovou, ředitelkou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska začínáme procházet výstavu nositele tradice lidových řemesel přímo v Dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí.

Přehrát

00:00 / 00:00

„Aby někdo dostal titul nositel tradice lidových řemesel, nesmí být pouze mistrem ve svém oboru. Druhou velkou a základní podmínkou je, že musí vychovávat další generace,“ vysvětluje Vitvarová. „V letošním roce dostanou titul Tradice lidového řemesla řemeslníci, například tradiční výrobce dýmek, Stanislav Baťa, výrobce lidových hudebních nástrojů Petr Číp, dále kovář Ivo Rudolf, který se zabývá tradičním kovářstvím,“ pokračuje.

Kromě panelů, kde jsou představeni jednotliví nositelé tradice, jsou k vidění i jejich výrobky.

„Vidíte tu jak dudy, různé píšťaly, ale i například dýmky. Je tu ukázka kovářských výrobků, ježka v kleci nebo další menší objekt, které jsou úžasně zpracované. Toto je opravdu tradiční kovářství, které se dnes už moc nevidí,“ říká Vitvarová. Národní zahájení Dnů evropského dědictví je v sobotu dopoledne na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

Komentované prohlídky

Akci pořádá agentura Kulturkontakt, detaily za ni popisuje pro Český rozhlas České Budějovice Miroslav Mareš:

„Zahájení proběhne úderem desáté hodiny. Součástí bude předávání ocenění držitelům lidové tradice. Na Piaristickém náměstí program probíhá po celý den, začne v devět hodin programem pro děti a bude pokračovat až do večerní jedenadvacáté hodiny, kdy bude zakončen ohňovou show.“

Zájemci se během dvou dnů podívají do spousty historických prostor.

„Určitě to bude českobudějovická radnice, kam se mohou lidé vydat na komentované prohlídky. Mohou i na komentované prohlídky českobudějovické vodárenské věže nebo dominikánského kláštera. Z těch zajímavých staveb bych mohl zmínit katedrálu Svatého Mikuláše na kostel svaté rodiny,“ říká Mareš a upozorňuje, že na většinu prohlídek je potřeba rezervace.

