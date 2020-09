VIDEO: Tankování ve vzduchu, hromadný seskok i představení Šonky. V Ostravě začaly Dny NATO

Na letišti v Mošnově na Novojičínsku v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Kvůli pandemii koronaviru ale letos akce, kterou loni navštívilo 220 000 lidí, bude mít nezvyklou podobu. Uskuteční se bez diváků, kteří budou moci čtyřhodinový program sledovat každý den v televizi nebo na internetu. Mošnov (Novojičínsko) 10:56 19. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Po oba dny akce v Mošnově bude oceněno dohromady 1000 záchranářů a příslušníků bezpečnostních složek za nasazení během nouzového stavu. Jednu z nejatraktivnějších ukázek letos předvede transportní letoun Airbus A400M Atlas německého letectva, který bude simulovat doplňování paliva za letu dvojicí českých gripenů.

Letoun L-39NG Aera Vodochody získal certifikaci pro mezinárodní provoz. V sobotu se představí v Ostravě Číst článek

Po loňském úspěchu se vrátí mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka a pilot stíhacího letounu Gripen Ivo Kardoš, kteří předvedou společnou show, při níž oba stroje létají ve vzdálenostech pár metrů.

Diváci po loňské úspěšné premiéře uvidí také unikátní hromadný seskok příslušníků 43. výsadkového praporu Armády ČR a polské speciální jednotky AGAT. Nejen nad mošnovským letištěm, ale také nad Prahou a Plzní v sobotu lidé uvidí průlet pětice stíhacích letounů F-16 ve společné formaci.

„V Praze to bude konkrétně nad hlavním nádražím, v Plzni pak nad pomníkem Díky, Ameriko! Ten čas plus mínus se bavíme o nějaké třinácté hodině v Praze nad hlavním nádražím, o deset minut později pak v Plzni,“ řekl Radiožurnálu mluvčí armády Tomáš Maruščák.

Armáda ČR

@ArmadaTweetuje „Průlet B-52 musel být bohužel na poslední chvíli zrušen kvůli technickým problémům s tankovacím letounem. Přelet čtyř F-16 a KC-135 však dnes proběhne podle plánu a přeletí nad Ostravou, Prahou a Plzní" řekl Griffin Rozell, mluvčí velvyslanectví USA 12 56

Původně měl letět také americký strategický bombardér B-52, ale musel být v sobotu kvůli technickým problémům zrušen.

Organizátoři lidem nedoporučují, aby jeli sledovat letecké ukázky do okolí mošnovského letiště. Policie se přesto připravuje na to, že někteří lidé se k letišti vydají, bude bránit například živelnému nájezdu aut do míst, kde by mohla bránit provozu. Některé silnice v okolí budou uzavřeny a rovněž bude omezen vstup na některé pozemky.

Armáda ČR

@ArmadaTweetuje Jedinečná formace bombardéru B-52, stíhaček F-16, JAS-39 Gripen a tankeru KC-135. V sobotu po poledni nad Ostravou, okolo 13 hodiny nad pražským hlavním nádražím a o 10 minut později v Plzni nad pomníkem „Díky, Ameriko!“. Ve výšce okolo 1 kilometru.

🇨🇿 🇺🇸 #WeAreNATO 71 317