OBRAZEM: Dny NATO navštívilo přes 33 000 lidí. Podle organizátorů tak jde o největší letošní akci

Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR v sobotu na letišti v Mošnově na Novojičínsku navštívilo okolo 33 000 lidí. Řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík s tím, že konečná čísla ale ještě nejsou k dispozici. Podle organizátorů jde o největší letošní akci v republice, v neděli bude pokračovat. Nový Jičín 18:09 18. září 2021

„V sobotu je to pro přespolní, což víme i zpětně od Českých drah, které sem vypravují vlaky, a neděle je preferována těmi, kteří to mají v bližší dojezdové vzdálenosti. Vážíme si všech, kteří přišli navzdory předpovědi počasí, která ale nevyšla,“ řekl Pavlačík.

Podle původní předpovědi mělo být deštivo. Nakonec v sobotu oblačnost ovlivnila jen některé letecké ukázky. „V dopolední části bylo omezení pro letecké ukázky z důvodu spodní hranice mraků, kdy piloti nemohli dělat takzvané plné displaye po vertikále,“ řekl Pavlačík.

Dny NATO začaly v 9.00 společným seskokem českých a polských parašutistů s vlajkami. V osmihodinovém programu byla řada dynamických ukázek. Na ploše letiště mohli lidé vidět například cizineckou policii v ukázce útoku na letiště nebo přepad v provedení průzkumné skupiny a vrtulníku, ve vzduchu se předvedly třeba letouny ze švédské historické letky J32 Jansen a SK 35C Draken.

V areálu se neustále rozléhal hluk motorů či střelba. Mezi stroji, které mohli návštěvníci vidět ve statických ukázkách na zemi, byly poprvé víceúčelový letoun F-35 Lightning II a bezpilotní letoun MQ-9 Reaper.

Bojový stroj F-35 italského letectva se tak stal prvním letadlem páté generace, které si mohli prohlédnout lidé ve střední Evropě. Mezi vlastnosti, které ho řadí mezi letouny páté generace, patří neviditelnost pro radary, vysoké manévrovací schopnosti nebo víceúčelovost. Také bezpilotní americký prostředek MQ-9 Reaper je k vidění na jedné z prvních akcí v Evropě.

„Těší nás, že MQ-9 Reaper se prezentuje právě s F-35, protože to je trend budoucnosti. Máme potvrzeno, že F-35 a Reaper se doposud takto společně potkaly jenom na největších veletrzích v Evropě, ale ne na akci pro veřejnost tohoto typu. Reapery měla veřejnost možnost vidět jenom třeba ve zprávách v kontextu různých operací, které probíhaly v Afghánistánu nebo v Iráku,“ řekl Pavlačík.

Vstup na dvoudenní akci je zdarma. V minulosti ji navštěvovalo i přes 200 000 lidí, mnoho také ze zahraničí, zejména z Polska a Slovenska. Loni musely být Dny NATO kvůli koronavirové pandemii bez diváků v místě akce, lidé mohli program sledovat v televizi a na internetu. Letos je kvůli protiepidemickým opatřením počet diváků omezený na maximálně 40 000 denně.

V okolí letiště se ráno a dopoledne i letos tvořily kolony aut, vzhledem k omezené kapacitě akce ale nebyly tak dlouhé jako v jiných letech. Kvůli kontrole počtu lidí si letos návštěvníci poprvé museli předem pořídit vstupenky.

Jsou sice nadále zdarma, ale lidé zaplatili 15 korun jako servisní poplatek. Musí rovněž mít potvrzení o bezinfekčnosti, tedy očkování proti covidu-19, prodělání nemoci nebo negativním testu. Potvrzení bylo možné spárovat se vstupenkou.

Při kontrolách u vstupu podle organizátorů nenastaly žádné vážnější problémy. „Nejdelší doba čekání nárazově byla 20 minut, což není nic dramatického. My jsme trošku takový v dobrém slova smyslu pokusný králík, protože s něčím podobným v České republice nikdo nemá ani přibližnou zkušenost. Jsme připraveni se o naše zkušenosti podělit s ostatními organizátory jakýchkoliv akcí,“ řekl Pavlačík.

Organizátoři všech akcí, ať už veletrhů, koncertů či sportovních utkání, podle něj potřebují, ať tyto akce fungují. Všichni totiž sdílejí obdobnou logistiku, jako jsou hotely či gastronomické podniky. „Pokud by tyto akce nebyly, tak logistika nebude využívána a do budoucna se to velice negativně projeví,“ řekl Pavlačík.

DNY NATO Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Na akci se představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 17 zemí. Speciální partnerskou zemí je letos Švédsko.