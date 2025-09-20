Dny NATO navštívilo v sobotu až 100 tisíc lidí. Vysoký zájem provázely kolony i dlouhé fronty
První den dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR v sobotu na letišti v Mošnově navštívilo podle policie až 100 tisíc lidí. Kolem letiště byly kolony, jinak ale pořadatelé neřešili větší problémy. Novinářům to řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.
„Policie řekla, že zde bylo 90 až 100 tisíc návštěvníků. Je samozřejmě složité to přesně stanovit. Oni vycházejí z toho, že lidé tady i rotují, že tady nejsou od rána až do konce programu ti stejní,“ řekl Pavlačík.
„Samozřejmě nás to těší, ale mnohem důležitější je, že do této chvíle neevidujeme žádnou mimořádnou událost, že tedy proběhlo všechno tak, jak mělo. Bylo tady jen několik ošetření z horka,“ doplnil. Policie před 15.00 uvedla, že ve spolupráci se zdravotníky prozatím řešila více než deset případů kolapsů návštěvníků z horka.
Vstup na Dny NATO je zdarma a velká návštěvnost je provází každoročně. Kromě techniky vystavené na zemi lidi lákají zejména dynamické ukázky na zemi i ve vzduchu. Loni navíc byly Dny NATO kvůli povodním zrušeny.
Hodinové fronty i kolony
Do Mošnova přijeli lidé z celé republiky a množství návštěvníků i z ciziny, jako vždy zejména z blízkého Polska. Pavlačík už v sobotu ráno řekl, že velký zájem návštěvníků z Polska očekával, protože tam před cca dvěma týdny byla na poslední chvíli zrušena velká akce.
Kolony se v sobotu na silnicích v okolí letiště tvořily ráno ze všech stran. Měřily několik kilometrů a lidé v nich popojížděli i více než hodinu. V areálu pak lidé v dlouhých frontách čekali na prohlídky letadel, podle zjištění novinářů v nich stáli i přes dvě hodiny.