Dny NATO po dvou letech zase v Ostravě. Lidé uvidí akrobaty z Red Arrows i české tanky Leopard
Fanoušci vojenské techniky v sobotu zamíří na mošnovské letiště u Ostravy, kam se po povodňové roční pauze vrací Dny NATO. Svoji techniku tam představí celkem 17 zemí Severoatlantické aliance. Česká armáda předvede jak nové tanky, tak vrtulníky. Návštěvníci zároveň uvidí oblíbené letecké show. Vzlétne také třeba britská akrobatická skupina Red Arrows, která už ve čtvrtek společně s českými gripeny proletěla nad Prahou.
„Musím zůstat hodně soustředěný, ale zběžně jsem se koukl dolů a viděl všechny ty mosty, na nichž stála spousta lidí, kteří sledovali, jak se blížíme. Bylo to výjimečné, že jsme něco takového mohli udělat a že jsme mohli přeletět nad centrem Prahy,“ říká poručík Ollie Suckling.
V akrobatické skupině královského letecta Red Arrows chtěl být už od dětství. „Mám věci, které mi podepsali Red Arrows, když jsem byl dítě. A teď to můžu vrátit, být na té druhé straně a předvádět lidem, co dovedu, a přitom reprezentovat Británii. Je to pro mě velká čest,“ popisuje.
Abyste se k Red Arrows dostali, musíte vynikat nad ostatními piloty, říká Suckling. Zároveň je třeba mít minimálně 1500 letových hodin a zkušenosti s bojovým nasazením. Ollie Suckling tak sloužil například v Afghánistánu.
‚Jeden z největších úlovků‘
Letecká show Red Arrows je jedním z největších lákadel v programu Dnů NATO. Podle organizátora Zbyňka Pavlačíka je toho k vidění ale víc.
„Právě před námi stojí jeden z největších úlovků. Je to italský letoun s kolmým startem přistání, který přiletěl z letadlové lodi a který v italských barvách v České republice ještě nikdy nebyl. Během uplynulých deseti let opustil Itálii jenom jednou,“ popisuje pro Český rozhlas Ostrava.
Právě Itálie je letošním hlavním partnerem Dnů NATO. Své ale samozřejmě chystá i Armáda České republiky. Například české vzdušné síly začaly podle jejich velitele Petra Čepelky rozsáhlou modernizaci.
„Za mě jsou určitě zajímavé vrtulníky systému H1, Viper a Venom. V současné době probíhá velmi intenzivní výcvik a postupně je implementujeme do prostředí Armády České republiky,“ popisuje.
Premiéru budou mít české tanky Leopard 2A. Poslední vystoupení naopak čeká vrtulník W-3A Sokol.