Do armády se nikomu nechce. Špičkové vojáky neuznáváme tak jako lékaře, upozorňuje expert

Vláda chce investovat víc peněz do obranyschopnosti Česka. Rozhodla o postupném navyšování obranných výdajů o dvě desetiny procenta ročně až do roku 2030. Opoziční hnutí ANO a SPD s tím nesouhlasí a ani se neúčastnilo schůzky o bezpečnosti a obraně, kterou svolal premiér Petr Fiala (ODS) „Bude nějakou dobu trvat, než armáda bude v kondici, kterou má mít,“ odhaduje pro Český rozhlas Plus bezpečnostní publicista Jan Gazdík. Osobnost Plus Praha 11:06 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Česká armáda se teď vzpamatovává z desetiletí razantních a tvrdých škrtů rozpočtu na obranu,“ poukazuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Gazdík, bezpečnostní publicista

„Ale na druhé straně, když dostala armáda i při drastických rozpočtových škrtech nějaký úkol – ať už se týkal opakovaných povodní, zahraničních misí, Afghánistánu, války v Perském zálivu, polní nemocnice v zemětřesením poničeném Turecku anebo koronaviru – vždycky ho beze zbytku splnila,“ zdůrazňuje.

Právě při zahraničních misích bylo vidět, že si česká armáda v rámci Severoatlantické aliance získala respekt západních spojenců.

„Američané a Britové se na Čechy dívali ze začátku tak trošku spatra. A například v Perském zálivu byli velmi překvapeni. To bylo těsně po 1989 a českoslovenští chemici tam zjistili bojové otravné látky,“ poukazuje na úspěchy a renomé armády Gazdík.

Bezpečnostní publicista Jan Gazdík | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Bezpečnostní publicista Jan Gazdík | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Naopak nejslabší místo české armády je podle něj v zásobách. „Před časem jsem navštívil jeden velmi sofistikovaný armádní muniční sklad, protože mě zajímala technická řešení. Ale brzy jsem od technických řešení a toho, co mě tam na tom zajímalo nejvíc, ustoupil,“ vzpomíná a vysvětluje:

„Když jsem procházel sály, tak byly úplně prázdné. Nebyla tam žádná munice. To je velký problém. Problém zásob. Protože tady léta fungovala naprosto scestná idea odložené potřeby – že až když nám něco bude hrozit, tak to vyrobíme a nakoupíme.“

Nespolupracující opozice

Další velký problém české armády je v nedostatku personálu, průměrný věk je 39 let.

„Nejde jen o to, že armáda byla desítky let podfinancovaná,“ říká Gazdík. Podle něj je hlavní problém v tom, že byla armáda dlouhodobě v médiích a společnosti vnímána spíše negativně.

25:07 Povinná vojna na tři měsíce? Jsou i jiné možnosti, jak zvýšit stavy armády, říká politolog Just Číst článek

„Do armády se nikomu nechce. Na rozdíl od Spojených států, byť tam mají své problémy, přestává být armáda v Česku považována za službu, která by byla důvodem k hrdosti. Díky které by mohli být lidé uznáváni ve společnosti stejně jako špičkoví lékaři, architekti nebo novináři,“ myslí si publicista.

Zlepšování kvality armády také nepomáhá, na rozdíl třeba od Polska, nekonstruktivní přístup opozice. „Vládní koalice se o něco snaží. A možná kvůli tomu, že jsme před volbami, do toho ANO hází vidle. Označuje dokonce nákup stíhaček F-35 za šrot a že to je nekoncepční,“ kritizuje.

„Samozřejmě jsou určité problémy, které jsou podmíněny letitým zanedbáváním, ale podle nich je všechno nesmysl a je to potřeba jako přehodnotit, přezkoumat. Co chtějí pořád jako přehodnocovat, když nám téměř hoří střecha nad hlavou,“ ptá se novinář.

Budoucnost NATO

Pro českou společnost je velkým tématem ve spojitosti s nástupem Donalda Trumpa do funkce i možný konec Severoatlantické aliance jako takové. Gazdík je ale v tomto ohledu skeptický. „Pokud se nepletu, tak Spojené státy mají zákon, který tenhle ten krok vylučuje.“

Trumpův poradce Musk je pro vystoupení z NATO. Spojené státy podle něj nemají platit obranu Evropy Číst článek

„Pokud by Spojené státy vystoupily z Aliance, což provažuji za nesmysl, protože i Spojené státy potřebují Evropu nebo své spojence, tak by to byl její konec. Protože 75 procent rozpočtu Aliance hradí Spojené státy,“ doplňuje.

Cestu ale nevidí ve vytvoření společné evropské armády. „Kdyby vznikla evropská armáda, jednotky a zbraně by byly od Aliance, ale vytvářely by se nové struktury. To je plýtvání silami a prostředky,“ dodává publicista.

Jak by měla armáda kontrolovat nově rostoucí výdaje na obranu, aby zaručila, že budou využity efektivně? Co české armádě akutně chybí nejvíce a do čeho by měla investovat? A jak hodnotí spor ministryně Černochové a náčelníka generálního štábu Řehky? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus, moderuje Světlana Witowská.