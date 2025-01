Do baru ve Zlíně hodil neznámý muž předmět, následně začalo hořet. Zranil se jeden člověk

Právě pátráme po muži, který před pátou hodinou odpolední hodil do baru na autobusovém nádraží ve Zlíně prozatím nezjištěný předmět. Následně došlo k požáru, při kterém byla zraněna jedna osoba. Nikdo další zraněn nebyl. Na místě nyní pracují kriminalisté. #policiezlk pic.twitter.com/rXjwY6kAPS — Policie ČR (@PolicieCZ) January 28, 2025 Do baru na autobusovém nádraží ve Zlíně v úterý před 17.00 někdo vhodil neznámý předmět. Při následném požáru se zranil jeden člověk. Policie to oznámila na síti X. Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková řekla, že zraněný utrpěl popáleniny druhého stupně a záchranáři ho převezli do nemocnice. Pacienta čeká operační zákrok, řekl mluvčí FN Brno Pavel Žára. Aktualizováno Zlín 19:17 28. 1. 2025 (Aktualizováno: 20:35 28. 1. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Po muži, který údajně předmět do baru vhodil, nyní policisté pátrají. Podle hasičů jsou zatím příčina vzniku požáru i výše škod neznámé.

„Jeden člověk byl popálený, do péče si jej převzala posádka zdravotnické záchranné služby,“ uvedli na facebooku krajští hasiči. „Pacient utrpěl popáleniny druhého stupně na hlavě a krku. Byl při vědomí. Podali jsme mu kyslíkovou terapii, ošetřili jsme ho a zajistili,“ řekla mluvčí záchranné služby. Zraněného potom sanitka převezla na urgentní příjem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Následně jej přijalo popáleninové centrum brněnské Fakultní nemocnice. „Je u nás na jednotce intenzivní péče Kliniky popálenin a plastické chirurgie a čeká ho operační zákrok,“ řekl mluvčí nemocnice Žára.

V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku a požár hasiči rychle zlikvidovali. Hasiči prozkoumali objekt, jestli se v něm ještě někdo nenachází. „Což se nepotvrdilo. Během krátké chvíle měli požár pod kontrolou a velitel zásahu vyhlásil lokalizaci. Následně rozebírali konstrukce objektu a dohašovali skrytá ohniska,“ sdělili hasiči. Na místě pracují vyšetřovatelé hasičů i policie.

Podle informací fotoreportéra ČTK byl Bar Bar pod mostem kolem 19.30 zapáskovaný, stály před ním dva velké hasičské vozy a několik policistů, kteří událost dokumentovali. Bar nevyhořel, autobusové nádraží je otevřené a provoz autobusů požár neovlivňuje.

Rozsáhlý požár letos zničil restauraci U Kojota v Mostě. Hořet začalo v noci ze soboty na neděli 12. ledna a požár si vyžádal sedm lidských životů a několik těžce zraněných, kteří stále zůstávají v nemocnici. Požár způsobilo převržené mobilní topidlo.

Před rokem hořelo v baru Black Panther nedaleko vlakového nádraží v Liberci. Požár, při kterém se zranilo 15 lidí, založil Kamil Petr, kterému za to loni v listopadu soud uložil 18 let vězení. Motivem jeho činu byla snaha získat zpět 500 korun za to, že ho jeden z hostů podvedl, když mu místo pervitinu prodal bílý prášek. Bar neměl ve svém okolí dobrou pověst, chodili do něj i narkomani či bezdomovci.