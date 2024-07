Do brněnského kostela svatého Jakuba se po dvou letech oprav můžou vrátit věřící i turisté

Kostel svatého Jakuba v centru Brna je znovu přístupný pro veřejnost. Uzavřený byl víc než dva roky. Dělníci tam totiž opravovali třeba poničenou střešní krytinu, trámy v krovu, ale i vitráže nebo kamenné ozdoby na fasádě. Náklady na rekonstrukci vyšly na 164 milionů korun. Brno 10:26 5. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kostel sv. Jakuba v Brně | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

„Rozebrat některé spoje je extrémně náročné, do jednoho spoje se sbíhá pět trámů a všechny fixované vzájemně na druhých stranách, takže to musíte rozebrat, pomáhat si postupným vložkováním,“ popisuje výměnu jedlových krovů nad hlavní kostelní lodí manažer stavby Aleš Taufar.

Lidé museli kvůli opravám chodit na mše do jiných kostelů, říká kněz Jan Pacner: „Farnost žila v sousedních kostelích. Zvlášť ti lidé, kteří tu žijí už desítky let, tak se moc těšili na návrat do našeho kostela.“

Pod lešením zatím ještě zůstává věž kostela s vyhlídkou ve výšce 43 metrů.