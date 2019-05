Do čela Ředitelství silnic a dálnic nastoupil Pavol Kováčik. Jeho úkolem bude zrychlit výstavbu

Ředitelství silnic a dálnic má od pondělí nového šéfa. Do čela dopravní organizace nastoupil Pavol Kováčik, který po zhruba čtyřech letech ve funkci nahradil Jana Kroupu. Kováčika do úřadu uvedl nový ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), ten se resortu ujal teprve minulý týden. Praha 10:46 6. 5. 2019 (Aktualizováno: 11:30 6. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Pavol Kováčik | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Ministr dopravy Vladimír Kremlík dopoledne prohlásil, že už si s novým generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Pavolem Kováčikem rozdali úkoly.

„Chtěl bych, aby nový generální ředitel dal nový impulz do fungující organizace Ředitelství silnic a dálnic. Účinně činil kroky ke zrychlení výstavby a budování dálnic a silnici první třídy. Chci, aby velmi důsledně dohlížel na průběžnou výstavbu staveb. A současně nastavil účinné a efektivní kontrolní mechanismy,“ vyjmenoval Kremlík.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík a šéf ŘSD Pavol Kováčik | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Důraz se má podle něj také klást na komunikaci s veřejností.

„Budu chtít, aby ředitelství silni a dálnic bylo plně otevřené veřejnosti. Aby na mimořádné události bylo obratem věcně správně reagováno. Chci, aby řidiči měli informace, co se děje a jak se problém řeší,“ doplnil ministr.

„Hlavní úkoly jsou jasné. Je to otázka další výstavby a přípravy investic, jejich zintenzivnění a urychlení. Dále je to provoz. Tak jak roste intenzita silniční dopravy, tak roste na dálnicích a silnicích první třídy. Některé jsou na hranici svých kapacitních možností a my chceme proaktivně řešit problémy provozu tak, abychom zvýšili bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ prohlásil Kováčik.

Dnes začínáme ráno uvedením nového generálního ředitele Pavola Kováčika do čela @RSD_oficialni . Čeká ho hodně úkolů, musí se zaměřit na:



✅ urychlení výstavby

✅ kvalitu dálnic

✅ mimořádné události, které řidiče hodně trápí pic.twitter.com/fHwcXAxVNb — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) 6. května 2019

Nové šéf nevzešel ze standardního výběrového řízení, v roce 2014 se přitom o místo generálního ředitele ŘSD ucházelo celkem 29 kandidátů. Ministr ale podle svých slov nechtěl, aby organizace zůstala bez vedení. A výběr Kováčika odůvodnil manažerskými schopnostmi a zkušenostmi z obdobné funkce na Slovensku.

„Jakákoli organizace, která nemá v čele vedení, tak její fungování nevede k efektivitě organizace. Když jsem kandidáta vybíral, tak jsem věděl, že pan současný generální ředitel je předsedou dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. To znamená je z resortu ministerstva dopravy,“ uvedl Kremlík.

Kováčik byl dosud na ministerstvu také členem expertního týmu pro přípravu projektu PPP na dálnici D4. A v minulosti pracoval i jako investiční ředitel Národní dálniční společnosti na Slovensku nebo jako předseda představenstva Inženýrských staveb Košice.

Ve funkci generálního ředitele ŘSD nahradil Jana Kroupu, který úřad vedl téměř čtyři a půl roku. Kroupa byl v čele ŘSD od prosince 2014. V posledních měsících čelil kritice kvůli tempu výstavby a modernizace dálnic. Vyčítala se mu také situace z loňského prosince, kdy se kvůli zpoždění oprav D1 a hustému sněžení tvořily na páteřní dálnici mnohahodinové kolony.

Kremlík také v pondělí odmítl, že by nyní plánoval další personální změny. Zároveň ale upozornil, že je do budoucna nemůže vyloučit.

„Žádné personální zemětřesení v resortu ministerstva dopravy neplánuji. Ale nikdy nemohu vyloučit, že v konkrétním případě, pokud vyhodnotím, že změna bude prospěšná pro organizaci či veřejnost, tak ji učiním,“ prohlásil.