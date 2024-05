Do Česka dorazí srážky, v pátek budou trvalejší, o víkendu jen přeháňky, předpovídají meteorologové

Do Česka od jihozápadu přijdou srážky, v pátek může být déšť i trvalejší, od neděle už meteorologové očekávají jen přeháňky. V pátek by tak měla pominout výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šířením požárů vyhlášená kvůli suchému počasí. Nejvyšší teploty se budou dál pohybovat převážně nad 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Praha 10:07 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obloha bude od čtvrtka do soboty oblačná nebo zatažená. (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obloha bude od čtvrtka do soboty oblačná nebo zatažená. Déšť nebo přeháňky meteorologové na čtvrtek předpovídají zejména v jihozápadní polovině České republiky, trvaleji pršet může v pátek také hlavně na jihozápadě. V sobotu už by měly být srážky méně časté a od neděle předpověď hlásí už jen ojedinělé přeháňky. Od pátku se mohou objevit i bouřky. Oblačnost se roztrhá, nebe by mělo být od neděle už polojasné.

#pocasi Dnešní počasí rozdělí republiku. V severovýchodní polovině území bude častěji svítit slunce a objevit se zde může spíše výjimečně dešťová přeháňka. Naopak v jihozápadní polovině území bude mraků více, někde může být i zataženo a pravděpodobnost, že zde zaprší je… pic.twitter.com/ceNrt9lo3W — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) May 16, 2024

Nejvyšší teploty se budou ve čtvrtek šplhat k 23 stupňům Celsia, pod dvacítkou by se měly držet jen v pátek a od soboty se vrátí nad ní. Chladněji bude ve čtvrtek a v pátek v jihozápadní polovině území, kde by teploty neměly překročit 17 stupňů. Vítr může foukat v nárazech rychlostí až 70 kilometrů v hodině, od pátečního večera bude slábnout.

Podobný ráz počasí vydrží také od úterý v příštím týdnu. Podle výhledu ČHMÚ bude oblačno až polojasno, místy přeháňky nebo bouřky. Přechodně až zataženo a místy déšť. Teploty budou stoupat k 24 stupňům Celsia.