Do Česka dorazily vydatné deště, přetrvat mají do středy. Někde může napršet až 150 milimetrů vody

V Beskydech může od úterního večera do středečního dopoledne napršet až 150 litrů vody na metr čtvereční. V Jeseníkách to může být podle některých modelů až 120 litrů. Podle předpovědi hydrologů mohou toky v Beskydech vystoupit na třetí stupeň povodňové aktivity, v Jeseníkách na druhý. Záležet má na intenzitě srážek. Na tiskové konferenci po úterním jednání Ústřední povodňové komise to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Aktualizováno Praha 8:45 8. 7. 2025 (Aktualizováno: 9:52 8. 7. 2025)

Povodňovou komisi Hladík svolal z preventivních důvodů, aby vyhodnotila meteorologickou situaci a případně přijala preventivní nebo doporučující opatření. Podle pondělní výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu mohou úhrny v části Zlínského a Moravskoslezského kraje dosáhnout 100 až 200 litrů vody na metr čtvereční.

Hladík uvedl, že aktuální situace není srovnatelná se situací při loňských podzimních povodních, které postihly Moravskoslezský a Olomoucký kraj. V Jeseníkách tehdy celkový úhrn srážek dosáhl 500 litrů vody na metr čtvereční.

Na Jesenicku by se nyní toky neměly vylít z koryt, uvedl ministr. V Moravskoslezském kraji může být podle něj situace složitá na řece Olši a Rožnovské Bečvě. Příznivé je, že půda v současnosti není nasycená vodou a může značnou část srážek zachytit, dodal.

Hladík vyzval provozovatele kempů, tábořišť a akcí v blízkosti řek a potoků, aby v ohrožených oblastech sledovali situaci a byli v kontaktu s povodňovými orgány.

Na silné deště se připravují i vodohospodáři. Společnost Povodní Odry má v současnosti k dispozici 103 milionů metrů krychlových volných prostorů v přehradách, uvedl v úterý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na síti X. Kvůli srážkám v Beskydech podle něj vodohospodáři maximálně uvolnili zásobní prostor v nádržích Karolinka, Bystřička a Horní Bečva.

Nepřetržitá pohotovost

„Státní podniky Povodí Odry a Povodí Moravy se na možnou situaci začaly připravovat již včera. Vzhledem k předchozímu suchému období máme na všech vodních dílech vytvořené retenční prostory. Přesto jsme začali tyto kapacity dále posilovat,“ řekl Výborný. Na všech vodních dílech je od pondělí nepřetržitá pohotovost, aby bylo možné včas reagovat na aktualizované modely Českého hydrometeorologického ústavu.

V povodí Bečvy podle Výborného vodohospodáři vytvořili maximální možné retenční prostory, aby zabránili případnému zhoršení situace v lokalitě, kde se v únoru stala havárie s toxickým benzenem. Všechny modely naznačují, že situace by měla být zvládnutelná a místo havárie by nemělo být zasaženo. „Přesto mu věnujeme zvýšenou pozornost,“ dodal.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) doporučil mít v ohrožených oblastech dostatečně nabitý telefon a k dispozici i powerbanku, což je standardní doporučení pro všechny krizové situace.

„Přistupujeme k situaci s preventivní obezřetností, která je v takových případech nezbytná. Stejně tak k tomu přistupují i složky IZS, které jsou připraveny zasílat varovné SMS do oblastí, kde by mohlo dojít ke zhoršení bezpečnostní situace,“ řekl. Také vyzval lidi, aby nevstupovali do rozvodněných řek, a neriskovali tím životy záchranářů a dalších složek.

Extrémní srážky mohou v úterý a ve středu zasáhnout ve Zlínském kraji okolí Rožnova pod Radhoštěm a Vsetínsko, v Moravskoslezském kraji regiony kolem Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Havířova, Jablunkova, Karviné a Třince. V dalších oblastech Moravy a Slezska bude déšť vydatný nebo velmi vydatný.

