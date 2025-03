Do Česka nesmí živá zvířata ze Slovenska a Maďarska. Riziko zavlečení slintavky je vysoké, říká Výborný

Lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný zdůraznil, že do Česka nesmí být kvůli riziku nákazy slintavkou a kulhavkou dovážena žádná živá zvířata ze Slovenska a Maďarska. „Kamiony mohou být prázdné, potom musí projet přes dezinfekční prahy. Ale živá zvířata, stejně tak potraviny živočišného původu, které nejsou tepelně zpracované, jsou na hranicích odstaveny a kamiony budou vraceny do země původu,“ popsal pro Radiožurnál stávající opatření. Rozhovor Praha 9:31 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doporučoval bych opravdu nevpouštět do chovů nikoho cizího, radí Výborný (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak velké je riziko, že se slintavka a kulhavka dostane do České republiky? Myslíte, že se tomu dá ještě zabránit?

Riziko je bohužel velmi vysoké. Od půlnoci platí mimořádné veterinární opatření a žádná živá zvířata, sudokopytníci, to znamená skot, prasata, ovce, kozy a další, nesmějí z Maďarska a Slovenska, kde jsou aktuálně ohniska nákazy, být dovážena do České republiky.

Čili kamiony mohou být prázdné, potom musí projet přes dezinfekční prahy. Ale živá zvířata, stejně tak potraviny živočišného původu, které nejsou tepelně zpracované, jsou na hranicích odstaveny a kamiony budou vraceny do země původu. Nebudeme je vpouštět do České republiky. Je to jedno z nutných preventivních opatření.

Zasedá ústřední nákazová komise. Dá se očekávat, že přibydou další opatření. Včera jste mluvil o možnosti povinné dezinfekce u vstupu do chovů v šesti okresech u hranic se Slovenskem. Co se ještě dá udělat víc?

Určitě řada věcí. Musím poděkovat chovatelům, zemědělským podnikům a farmářům. Řada opatření se děje bez toho, že by musela být nařizována. Chovatelé se u nás v České republice chovají velmi zodpovědně.

Stejně tak i další podniky, včetně například státního podniku Lesy České republiky, které už také instalovaly při vstupu do Obory Soutok přechodové dezinfekční prahy, protože nemoc se přenáší i přes zvěř v lesích, veškeré sudokopytníky, černou a spárkatou zvěř. Budou sledovat uhynulé kusy, budeme je testovat.

Kontroly na hranicích se Slovenskem kvůli slintavce a kulhavce začaly. Nákladní auta na přechodu ve Starém Hrozenkově prověřují veterináři, policisté a celníci. Auta musí projíždět přes dezinfekční rohože. @iROZHLAScz pic.twitter.com/2nDfJJBATD — iRozhlas.cz jižní a východní Morava (@iRozhlasJVM) March 27, 2025

Jedno z dalších možných opatření, které bude projednáno, a já ho budu navrhovat ústřední nákazové komisi, je, abychom zvážili okamžité zamezení vstupu do obor ve třech krajích, které sousedí se Slovenskem, dočasně z preventivních důvodů. Aby lidé, kteří do obory chodí například na svém oděvu nebo botách nákazu, nedej bože, neroznesli dál, pokud by se tam objevila.

Ta nákaza je nejinfekčnější, kterou známe, a přenáší se úplně vším, včetně vzduchu.

Co dalšího můžou chovatelé sami udělat, pokud chtějí nějak nadstandardně zabezpečit své chovy před nákazou?

Absolutně dodržovat biosecurity, to znamená veškerá opatření, která eliminují vstup třetích osob do chovů. Doporučoval bych opravdu nevpouštět do chovů nikoho cizího, kromě těch, kteří tam musí, jako jsou například veterinární lékaři.

Je otázka, do jaké míry tam pouštět inseminátory, do jaké míry tam vpouštět nějaké nákupčí a podobně. Skutečně bych se snažil na minimum omezit osoby, které se v chovech pohybují. Doporučil bych, aby i tyto osoby procházely povinně dekontaminací, dezinfekcí při vstupu.

Stejně tak by dezinfekce měla platit i pro vozidla, která do chovu vjíždějí. Ideálně samozřejmě úplná, včetně dezinfekčního postřiku, tam se potom samozřejmě nebezpečí snižuje.