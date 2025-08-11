Do Česka se vrací tropy. V pátek teplota vystoupá až na 36 stupňů

Česko čeká slunečný týden, který vyvrcholí ve čtvrtek a v pátek další vlnou tropických teplot. Pátek bude s 37 stupni Celsia pravděpodobně jedním z nejteplejších dnů roku. O víkendu přijde studená fronta, která přinese ochlazení a srážky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a z informací, které zveřejnil na síti X.

letní den

Pátek bude s 37 stupni Celsia pravděpodobně jedním z nejteplejších dnů roku. | Zdroj: Pixabay

Tropické teploty na začátku týdne nakrátko ustoupí. V pondělí se vyšplhají maximálně k 28 stupňům Celsia, na severu a východě území bude kolem 23 stupňů Celsia. Třeba v Šumperku, Náchodě nebo v Liberci tak teploty nedosáhnou ani na letní hodnoty, které se počítají od hranice 25 stupňů. "Na obloze nám to ale vynahradí Slunce, bude totiž většinou zcela jasno," uvedli meteorologové.

Rána budou v první polovině týdne poměrně chladná. V pondělí v údolích na severu Čech klesla teplota i k šesti stupňům Celsia, v úterý budou ranní teploty místy kolem sedmi stupňů, ve středu devět stupňů Celsia.

Denní teploty v průběhu týdne postupně porostou. V úterý se vyhoupnou na 26 až 31 stupňů, ve středu budou maxima atakovat 34 stupňů Celsia. Nejteplejšími dny týdne pak bude čtvrtek a zejména pátek, kdy se vrátí tropické teploty. Čtvrteční nejvyšší teploty se podle meteorologů v nížinách zastaví na hodnotě 36 stupňů Celsia. V pátek bude dokonce ještě tepleji a v nížinách, především na jižní Moravě a v Polabí, teploměry ukážou až 37 stupňů Celsia.

Od pátku se zároveň začnou objevovat první přeháňky nebo bouřky. Významná změna počasí pak přijde o víkendu, kdy by se mělo začít ochlazovat. "Přesné načasování studené fronty v sobotu ještě ale není zcela jasné a na tom samozřejmě budou záviset nejen teploty, ale i případné bouřky a přeháňky. To ještě budeme upřesňovat," doplnili meteorologové.

